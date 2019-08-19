«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии. Государственная корпорация уже подала соответствующую заявку.

«Госкорпорация «Росатом» в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята», — сказано в официальном сообщении «Росатома», распространенном в понедельник, 19 августа.

Как сообщает ТАСС, помимо «Росатома» заявку на участие в конкурсной процедуре подали Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome и американская General Electric.

9 июля сообщалось о планах «Росатома» принять участие в тендере на строительство блока атомной электростанции «Дукованы» в Чехии. Глава госпорпорации Алексей Лихачев отметил тогда, что в Чехии «хорошо знают наши технологии» и уже существующие там реакторы работают успешно.