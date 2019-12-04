Угрожающая среда: россиян могут лишить экологической экспертизы

В ближайшее время в России может исчезнуть процедура оценки экологического воздействия новых промышленных объектов на окружающую среду. Администрация президента подготовила отрицательное заключение на законопроект правительства «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и иные законодательные акты РФ» (документ есть в распоряжении «Известий»). При этом в результате работы «регуляторной гильотины» может быть упразднено и прежнее положение об экологической оценке такого воздействия, утвержденное почти два десятилетия назад. Ситуацией серьезно обеспокоены в СПЧ и Общественной палате, где заявляют о необходимости разработки нового документа и сохранения у россиян права на получение экологической информации.

Поручение не реализуется

Разработкой законопроекта правительство занималось по поручению президента РФ, в котором говорилось необходимости о введении механизмов государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов. В его рамках должно было предусматриваться и определение мест планируемой хозяйственной деятельности. Главная цель инициативы — обязать бизнес с привлечением квалифицированных специалистов оценивать расположение строящегося объекта в части экобезопасности.

Однако в АП посчитали, что поручение Владимира Путина в разработанном документе «фактически не реализуется». В частности, в нем ничего не говорится об инвестиционных проектах и государственной экологической экспертизе материалов обоснования деятельности. В заключении, подписанном помощником президента, начальником государственного-правового управления Ларисой Брычёвой и адресованном замруководителя аппарата кабмина Алексея Уварова, говорится, что АП не может поддержать документ в таком виде.

«Вместо внесения в законодательство РФ изменений, указанных в поручении, законопроектом предусматриваются в уточненном виде положения об оценке воздействия на окружающую среду, а также решаются вопросы, напрямую не относящиеся к предмету его регулирования», — говорится в заключении.

В то же время в АП отмечают, что законопроект преимущественно регулирует вопросы оценки воздействия на окружающую среду, а также уточняет общий порядок проведения государственной экологической экспертизы. Целесообразность этого не оспаривается, однако, как считают в правовом управлении, данный процесс «необходимо осуществлять с учетом требований нового законодательства РФ, международного опыта и сложившейся практики решения соответствующих проблем».

«В первую очередь должно учитываться, что оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза рассматриваются как самостоятельные правовые институты, имеющие разные цели и решающие разные задачи», — подчеркивается в заключении.

В АП считают целесообразным, чтобы оценка воздействия на окружающую среду, как и экологическая экспертиза, регулировались отдельным законом. В пример приводится опыт Межпарламентской ассамблеи государств —участников СНГ, которая еще в октябре 2010 года приняла модельный законодательный акт «Об оценке воздействия на окружающую среду».

«В законопроекте содержится множество других положений, противоречащих федеральным законам и составленных с нарушением требований законодательства РФ», — делается вывод в заключении, в котором отмечается, что предложенный документ также не был поддержан Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Единственный механизм

Поручение президента было дано еще в 2017 году по итогам заседания Госсовета, прошедшего в декабре 2016-го. В нем Дмитрию Медведеву поручалось внести изменения в законодательство, предусматривающие проведение государственной экологической экспертизы материалов обоснования инвестиционных проектов — в том числе в части, касающейся определения мест размещения объектов планируемой хозяйственной деятельности.

Как пояснила «Известиям» глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Альбина Дударева, законопроект правительства должен был заменить Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утвержденное в мае 2000 года Госкомитетом РФ по охране окружающей среды. В ближайшее время оно может быть отменено правительством в результате действия «регуляторной гильотины». 4 декабря завершается независимая антикоррупционная экспертиза постановления кабмина, разработанного Минприроды. Документ упразднит действие вышеназванного положения.

Источники в бизнес-кругах заявили «Известиям», что для компаний отмена подобной нормы пойдет на пользу, так как она сэкономит время и деньги при подготовке объектной документации объектов.

Однако в среде парламентариев и правозащитников придерживаются совершенно иного мнения.

— Однозначно оценка воздействия на окружающую среду обязательно должна сохраниться. Мы должны понимать, как тот или иной объект будет влиять на экологию и здоровье людей. Поэтому мы сейчас внимательно следим, как развивается ситуация, и будем настаивать на своей позиции, — заявила «Известиям» Альбина Дударева.

По ее словам, неважно, какой законопроект в итоге будет подготовлен в качестве альтернативной нормы, главное, чтобы была сохранена его природоохранная суть.

Ситуацией серьезно обеспокоены и в Совете при президенте по правам человека. Как заявил «Известиям» председатель его постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков, на сегодня в России Положение — единственный документ, устанавливающий механизм такой оценки.

— Если мы убираем подобного рода инструмент, то ни у государства, ни у общества не будет возможности получить достоверную информацию об экологических последствиях. Соответственно, население не сможет воспользоваться правом на участие в принятии экологически значимых решений, — пояснил эксперт.

Это мнение разделяет и эколог Михаил Крейндлин. Он отметил, что с 2000 года никаких других документов по оценке воздействия на окружающую среду в России не появилось. По его словам, именно это положение обязывает бизнес проводить процедуру оценки по определенным правилам, а также дает гражданам право на общественные слушания, в ходе которых может быть принято решение о нецелесообразности появления объекта из-за его экологической опасности. При этом эксперт признал, что работает этот механизм не всегда, но в резонансных случаях мнение граждан, как правило, учитывается.