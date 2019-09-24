Путин отметил успехи российской атомной отрасли

Президент России Владимир Путин отметил успехи отечественной атомной промышленности. Приветствие главы государства в адрес атомщиков зачитал первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника работников отрасли.

«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

Из текста приветствия следует, что среди успехов атомной отрасли президент отметил разработку реакторов на быстрых нейтронах, «которые станут основой атомной энергетики будущего».

Также Путин упомянул завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции и значимый вклад атомщиков в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания.

Глава государства выразил надежду на то, что российские атомщики и впредь будут «приумножать замечательные профессиональные традиции и честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан».

14 сентября плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке. Ожидается, что в ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пусконаладочных работ.

«Академик Ломоносов» — первый и пока единственный плавающий энергоблок в мире. Его водоизмещение превышает 20 тыс. т, на нем имеются два реактора КЛТ-40С, способные производить до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы снабдить электричеством город со стотысячным населением.