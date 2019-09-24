Прямой эфир

Путин отметил успехи российской атомной отрасли

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин отметил успехи отечественной атомной промышленности. Приветствие главы государства в адрес атомщиков зачитал первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника работников отрасли.

«Среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед», — цитирует послание Путина «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

Приоритет №1: физики и лирики обсудили историю атомного проекта СССР
На открывшейся в Доме ученых им. А.П. Александрова выставке представлены уникальные документы

Из текста приветствия следует, что среди успехов атомной отрасли президент отметил разработку реакторов на быстрых нейтронах, «которые станут основой атомной энергетики будущего».

Также Путин упомянул завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции и значимый вклад атомщиков в развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания.

Глава государства выразил надежду на то, что российские атомщики и впредь будут «приумножать замечательные профессиональные традиции и честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан».

14 сентября плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке. Ожидается, что в ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пусконаладочных работ.

«Академик Ломоносов» — первый и пока единственный плавающий энергоблок в мире. Его водоизмещение превышает 20 тыс. т, на нем имеются два реактора КЛТ-40С, способные производить до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы снабдить электричеством город со стотысячным населением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» уменьшит выбросы углекислого газа
Ядерный реактор запустили на новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019