Приоритет №1: физики и лирики обсудили историю атомного проекта СССР

Уникальные документы по истории советского атомного проекта, в том числе недавно рассекреченные, легли в основу выставки, которую 17 сентября открыли президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Секретные материалы

«Физика и разведка в силовом поле атомного проекта» — так называется выставка в Доме ученых им. А.П. Александрова. Она открылась в рамках круглого стола, организованного НИЦ «Курчатовский институт» совместно с Российским историческим обществом и Службой внешней разведки. В ее основу легли черновики, письма ученых, карты и чертежи из архива НИЦ «Курчатовский институт» и СВР.

Круглый стол приурочен к 70-летию успешного испытания первой советской атомной бомбы, которое в августе 1949 года прошло на полигоне в Семипалатинске. Дом ученых НИЦ «Курчатовский институт» — ровесник этих событий. По сохранившимся свидетельствам, именно здесь награждали некоторых из непосредственных участников — ученых секретной Лаборатории номер 2, как тогда назывался Курчатовский институт, работавших над разработкой первого советского ядерного заряда. Советская ядерная бомба была создана в короткие сроки, в строжайшей тайне, о чем свидетельствовала буквально шоковая реакция наших западных соседей. Прежде всего — США, которые не рассчитывали на создание в СССР собственного ядерного оружия раньше середины 1950-х.

Совместно с Михаилом Ковальчуком выставку открыл председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В рамках круглого стола было также подписано соглашение о сотрудничестве между РИО и НИЦ «Курчатовский институт» по развитию совместных просветительских проектов, прежде всего касающихся истории отечественной науки.

В своем выступлении президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук напомнил, что Курчатовский институт имел самое непосредственное отношение к созданию отечественного атомного оружия. Именно здесь начались работы в рамках советского атомного проекта весной 1943 года.

В работе над созданием советской атомной бомбы Игорь Курчатов пользовался некоторыми наработками американцев, которые попадали к нему по каналам научно-технической разведки НКВД. В тот напряженнейший период атомной дуэли физики и разведчики оказались в одном силовом поле. Они по-разному, но решали одну невероятно сложную задачу. Информация разведки без дополнительных расчетов и доказательств наших физиков была бы бессмысленна.

Получаемые от разведки сведения тщательно анализировались Курчатовым и, безусловно, оказались полезными в корректировке исследований, в каких-то вопросах уберегли от ошибок. По некоторым оценкам, они сэкономили силы и средства, примерно на год сократили срок создания советской атомной бомбы, а в той ситуации (сейчас уже точно известно, что у Пентагона был разработан план нанесения по территории СССР ядерного удара) медлить было нельзя.

Подвиг ученых

Но решающую роль в успехе советского атомного проекта, по мнению президента НИЦ «Курчатовский институт», сыграл тот серьезнейший фундамент в области ядерных исследований, который был заложен в СССР еще в довоенные годы.

— Атомный проект — это успешный, уникальный пример того, как государство организовало правильное взаимодействие своих структур в разведке и науке, — заключил Михаил Ковальчук.

В свою очередь Сергей Нарышкин подчеркнул, что именно подвиг советских ученых, конструкторов и инженеров позволил создать ядерный щит вокруг страны. Однако свой вклад в развитие атомного проекта внесла и Служба внешней разведки.

— Детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали, — подчеркнул Сергей Нарышкин. — На сотрудничество с советской разведкой сознательно шли крупнейшие немецкие, британские и американские физики. Их опасения в отношении монополии американцев на страшное смертоносное оружие были не беспочвенны.

Всего на открытой выставке представлено около двухсот экспонатов, среди которых есть не так давно рассекреченные архивные материалы, касающиеся операции «Энормоз», задачей которой было получение информации об атомных разработках в научных центрах США, Великобритании и Германии. В частности, в этих документах представлен план мероприятий по агентурно-оперативной разработке операции с подписью начальника 1-го управления НКГБ СССР Павла Фитина. Из этого плана становится ясно, что наиболее важной задачей по масштабам работ и ожидаемым результатам были разведывательные действия в США.

До начала круглого стола Сергей Нарышкин и Михаил Ковальчук посетили первый советский ядерный реактор Ф-1, расположенный на территории Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Именно здесь была осуществлена первая на континенте Евразия самоподдерживающаяся цепная реакция и получены первые граммы плутония.

То есть был сделан первый, самый трудный шаг. На осуществление этого сложнейшего проекта понадобилось всего 16 месяцев. С пуском реактора Ф-1 связана легендарная фраза Курчатова: «Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека». Сейчас это уникальный музей.