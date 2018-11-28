Еврокомиссия предложила к 2050 году избавиться от углеродных выбросов

На брифинге в Брюсселе 28 ноября замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете представили стратегию создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

«Евросоюз должен оставаться в первых рядах в мире по сокращению углеродных выбросов. Цель создания к 2050 году экономики с нулевыми выбросами соответствует этим амбициям», — передает слова Шефчовича ТАСС.

Для достижения этой цели, как отметили политики, Европейскому союзу потребуется инвестировать в развитие экологической энергетики дополнительно от €175 до €290 млрд в год. По словам авторов стратегии, эти суммы лишь кажутся большими. На самом деле это незначительный процент от энергетических затрат Евросоюза.

13 ноября стало известно, что Испания собирается полностью избавиться от машин, работающих на бензине и дизеле, к 2050 году, одновременно создавая условия для развития покупательского спроса на электромобили. Ранее аналогичные решения приняли Великобритания и Франция. Более жестко лоббируют переход автопарка на электромобили власти Дании, Германии, Ирландии и Голландии — запрет продавать бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года. В Норвегии автодилеров, торгующих бензиновыми машинами, не будет уже в 2025 году.