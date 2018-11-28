Прямой эфир

Еврокомиссия предложила к 2050 году избавиться от углеродных выбросов

0
Фото: TASS/YAY/Maksym Gorpenyuk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На брифинге в Брюсселе 28 ноября замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете представили стратегию создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.

«Евросоюз должен оставаться в первых рядах в мире по сокращению углеродных выбросов. Цель создания к 2050 году экономики с нулевыми выбросами соответствует этим амбициям», — передает слова Шефчовича ТАСС.

Для достижения этой цели, как отметили политики, Европейскому союзу потребуется инвестировать в развитие экологической энергетики дополнительно от €175 до €290 млрд в год. По словам авторов стратегии, эти суммы лишь кажутся большими. На самом деле это незначительный процент от энергетических затрат Евросоюза.

13 ноября стало известно, что Испания собирается полностью избавиться от машин, работающих на бензине и дизеле, к 2050 году, одновременно создавая условия для развития покупательского спроса на электромобили. Ранее аналогичные решения приняли Великобритания и Франция. Более жестко лоббируют переход автопарка на электромобили власти Дании, Германии, Ирландии и Голландии — запрет продавать бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года. В Норвегии автодилеров, торгующих бензиновыми машинами, не будет уже в 2025 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программу воспитания экологической культуры создадут в Тверской области
Экологи предложили создать в России «лесной огород»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017