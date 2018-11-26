Программу воспитания экологической культуры создадут в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил создать образовательный проект, который будет направлен на развитие экологической культуры. Он должен охватить школы и детские сады.

Глава региона провел заседание правительства, на котором обсуждались вопросы в связи с новой системой обращения с отходами. Руденя поручил до декабря 2019 года разработать программу воспитания экологической культуры населения. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Губернатор указал, что такой проект обойдется Тверской области дешевле, чем постоянная ликвидация несанкционированных свалок, устраиваемых «людьми, которым не привили правильных ценностей».

Ранее сообщалось, что в Курганской области районную больницу оштрафовали за окровавленные бинты и грязные пеленки на свалке. Опасные отходы учреждение складировало на мусорном полигоне села.