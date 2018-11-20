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Курганскую больницу оштрафовали за свалку опасных отходов

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На свалке одного из сел Далматовского района Курганской области нашли окровавленные бинты и грязные пеленки. Роспотребнадзор наложил штраф на районную больницу за складирование опасных отходов на мусорном полигоне села.

Как сообщает ИА «Ура.ру», в региональное управление ведомства поступила жалоба от местных жителей, которые утверждали, что на свалку одного из сельсоветов вывозят медицинский мусор. Специалисты, выехавшие на место, подтвердили это: на полигоне они нашли разбросанные бинты и вату, колпачки от шприцов со следами вещества, похожего на кровь, гигиенические одноразовые инструменты, капельницы, ампулы от лекарств и грязные пеленки.

В Роспотребнадзоре признали, что эти отходы относятся к классу Б — эпидемиологически опасным, которые должны утилизироваться в особом порядке в соответствии с санитарными требованиями. Несоблюдение правил создает угрозу жизни и здоровья граждан, а также загрязняет окружающую среду. Больницу оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Однако в самом медучреждении с подобным наказанием не согласились. Как сказал агентству главврач больницы Евгений Коровин, они будут доказывать в арбитражном суде свою невиновность. Дело в том, что у больницы есть договор с организацией, которая вывозит отходы на утилизацию в Курган, а рядом со свалкой у села расположены частная клиника и дом-интернат, которым найденные инспекторами отходы и могут принадлежать.

В октябре сообщалось о том, что в Тульской области в СНТ «Пищевик» Ленинского района нашли стихийную свалку медицинских отходов. Они относились к классу Б, которые являются эпидемиологически опасными.

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