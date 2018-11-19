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Демонтаж недостроенной Ховринской больницы завершат до конца недели

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Демонтаж недостроенной Ховринской больницы планируют завершить до конца текущей недели. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

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«В настоящее время осталось снести центральный конструктивный элемент здания с лифтовой шахтой. Демонтаж мы планируем завершить до конца недели», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе департамента напомнили, что снос недостроенного медицинского учреждения осуществляли два самых крупных экскаватора-разрушителя в стране — 60-метровый и 44-метровый. Каждая машина оснащена тяжелыми гидравлическими ножницами.

Также были задействованы гусеничные экскаваторы с различным навесным демонтажным оборудованием.

По словам Бочкарева, во время сноса больницы образовалось около 100 тыс. куб. м строительного мусора. Железобетонные отходы будут переработаны и повторно использованы. Для этого рядом с лечебницей и на специальных полигонах установлены специальные дробилки, которые помогут разделить металлоконструкции и бетонные элементы.

На месте больницы планируют возвести четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, одноуровневой подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже. Площадь домов в сумме составит около 315 тыс. кв. м, из них квартиры займут около 200 тыс. кв. м, пишет сетевое издание m24.ru. Часть жилья получат переселенцы по программе реновации.

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