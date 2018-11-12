Экологи предложили создать в России «лесной огород»

Экологи Greenpeace изучают возможность создания в России «лесного огорода». По их мнению, для этого можно использовать заросшие земли, на которых ранее вели сельское хозяйство.

Как сообщает 12 ноября «РИА Новости» со ссылкой на Greenpeace России, в стране около 100 млн га земель, подходящих для выращивания товарного леса. Подобный род деятельность может решить проблемы отсутствия работы на селе, развить экономику и помочь бороться с изменением климата.

Специалисты намерены урегулировать свое предложение, внеся в закон ряд изменений, так как сегодня законодательство предусматривает наказание собственника сельхозземель за их нецелевое использование.

В настоящее время сотрудники Greenpeace изучают ситуацию на сельскохозяйственных угодьях российского Нечерноземья и северных районов. Необходимо уточнить площадь заброшенных угодий, зарастающих и уже заросших лесом. Экологи считают, что их площадь около 100 млн га, это соответствует территории Египта.

7 ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предупредил, что Россия может временно приостановить поставки древесины в Китай из-за проблемы незаконной вырубки и необходимости лесовосстановления. 20 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о миллиардном ущербе от незаконной вырубки лесов.