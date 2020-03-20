Остаться б в живых: большинство малых компаний не планирует инвестиции

2019 год переломил позитивный тренд в инвестиционных стратегиях малого бизнеса: число тех, кто не собирается вкладывать, превысило количество планирующих траты. Это следует из данных опроса, проведенного Промсвязьбанком, «Опорой России» и MAGRAM Market Research («Известия» ознакомились с его результатами). Среди причин — неблагоприятные экономические условия, низкая рентабельность компаний, снижение или стагнация спроса на продукцию, объяснили предприниматели. Процент приостановивших инвестиции фирм наверняка еще выше, и это значит, что малый бизнес находится на грани выживания, считают эксперты.

Тормоз для инвестиций

54% малых и средних компаний не планируют инвестировать в 2020 году, следует из индекса RSBI — исследования бизнес-настроений сектора МСП, организованного ПСБ совместно с «Опорой России» и независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research . Это на 5 п.п. больше, чем было зафиксировано в опросе 2019 года: тогда от планов вкладывать средства в бизнес воздержалось 49% предприятий.

Основной причиной отказа от инвестиций в 2020 году стали неблагоприятные экономические условия: они помешали 47% предпринимателей . На низкую рентабельность бизнеса сослалась треть опрошенных, а четверть бизнесменов заявила об уменьшении или стагнации спроса на их продукцию. 24% респондентов пожаловались, что не могут прогнозировать отдачу от инвестиций, а 15% сообщили, что стоимость вложений превышает их прибыльность.

п1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

В то же время каждый пятый предприниматель отметил, что доволен масштабом своего бизнеса и необходимости в инвестициях нет . А 6% опрошенных признались в недостатке квалификации и знаний для того, чтобы делать вложения. Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

Стратегии оптимистов

46% компаний все-таки собираются инвестировать в развитие, а более половины из них планирует увеличить размер вложений по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании. Треть, впрочем, оставит их на прежнем уровне, а 9% — сократит.

Главными драйверами инвестирования для МСП стали возможность привлечь новых клиентов — это актуально для 52% планирующих вложения , а также укрепить и сохранить позиции на рынке — в пользу этого высказались 47 и 44% респондентов соответственно. Вкладываться в бизнес предпринимателей мотивируют также возможность увеличить спрос (32%) и развить новые направления деятельности компании (27%). В то же время 15% предпринимателей к инвестициям мотивируют благоприятные экономические условия для компании, а 11% — уход с рынка конкурентов.

Чтобы достичь целей, бизнес в первую очередь собирается вкладывать в закупку и обновление оборудования, техники, а также транспорта — сделать это планирует почти половина опрошенных. На поиск новых партнеров инвестиции направят 43%, а на рекламу и маркетинг — треть предпринимателей.

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Наименьшей популярностью пользуются вложения в развитие экспорта за границу: только 6% компаний будут это делать. Увеличение поставок за рубеж в секторе МСП — одна из целей профильного нацпроекта: планируется, что к 2024 году доля малых и средних предприятий в объеме несырьевого экспорта составит 10%.

По последним данным, внешнеэкономическую деятельность ведут менее 1% российских предприятий малого и среднего бизнеса, заявил «Известиям» вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников. Если в 2020 году половина компаний МСП действительно инвестируют в свой бизнес, а 6% из них вложатся в развитие поставок за рубеж, это даст серьезный прирост. Впрочем, в развитых странах свою продукцию на экспорт отправляют 10–15% компаний МСП, отметил он.

Источниками финансирования предприниматели чаще всего называли средства компании (52%) и личные деньги собственников бизнеса (49%), а также банковские кредиты (20%), следует из опроса. И только 7% высказались в пользу государственных субсидий и грантов . Напомним, что для малых предприятий действует программа льготного кредитования по ставке не выше 8,5%, в рамках которой можно взять кредит в том числе на инвестиционные цели. В Минэке не прокомментировали данные исследования по запросу «Известий».

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В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1530 компаний сектора МСП из всех регионов России, он проводился в январе 2020 года, отмечают авторы.

Дальше — хуже

Уже в январе предприниматели начали предчувствовать приближение экономической нестабильности и кризиса, что заставило большинство из них отказаться от планов по инвестициям, отметил глава «Опоры России» Александр Калинин. Индикаторами были снижение курса рубля и цен на энергоносители. С учетом негативных событий последнего времени малый бизнес продолжит сокращать вложения и в дальнейшем, прогнозирует он.

Тот факт, что по итогам 2019 года чаша весов склонилась в пользу предпринимателей, которые не планируют инвестировать, — результат планомерного усиления административного давления и неуверенности бизнеса в завтрашнем дне, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян . Кроме того, темпы прироста поступлений в ФНС превышают динамику ВВП. Получается, что в результате «обеления» в бюджет уходят те средства, которые предприниматели могли бы инвестировать в развитие своего дела, констатировал эксперт.

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Процент малых предприятий, не планирующих инвестировать сегодня, скорее всего, даже выше 54%, уверена вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Ситуация тревожная уже давно: отсутствие спроса, низкая платежеспособность населения в 2019 году стали серьезными поводами к сокращению горизонтов планирования бизнеса, отметила эксперт.

Бизнес всегда должен думать о том, как развиваться и куда инвестировать средства, отметил директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Если больше половины малых предпринимателей не решают эти вопросы — значит, они сконцентрированы на проблеме выживания.