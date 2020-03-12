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Цена спроса: россияне начнут скупать квартиры в инвестиционных целях

Число тех, кто выберет этот способ сохранения денег, удвоится
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цена спроса: россияне начнут скупать квартиры в инвестиционных целях
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2020-03-12 19:31:33
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На фоне падения финансовых рынков доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях и чтобы сохранить свои деньги, в крупных городах может вырасти вдвое. Такой прогноз для «Известий» сделали участники рынка. Приобретение наиболее ликвидных квартир может принести доход в 30–40% за три года. Уже к концу 2020-го стоимость жилья может вырасти даже не на 10%, как предполагалось ранее, а на 15–20%, считают эксперты.

Падение с повышением

Стоимость жилья на фоне падения курса рубля и влияния объявленной ВОЗ пандемии коронавируса может вырасти на 20% до конца этого года, спрогнозировал для «Известий» генеральный директор строительной компании «Перспектива» Михаил Иванов. Это пессимистический сценарий, если цены на нефть просядут еще больше, а пандемия парализует международную деловую и социальную активность, что приведет к остановке импорта стройматериалов, уточнил он.

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При сохранении курса рубля на нынешнем уровне цены на квартиры могут вырасти на 15%, считает Михаил Иванов. Вслед за новостройками начнет дорожать и вторичное жилье.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка.

Если ЦБ поднимет ключевую ставку, вырастет и стоимость проектного финансирования — это также будет способствовать подорожанию квартир, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

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новостройка недвижимость квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

–– Многие девелоперские компании жаловались на высокую стоимость кредита (12–18% годовых) и жесткие требования банков для их получения. Если ЦБ будет ужесточать кредитно-денежную политику, то проблемы этих застройщиков только обострятся, –– объяснил генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Росту цен также будут способствовать высокие темпы инфляции и увеличение стоимости зарубежных строительных и отделочных материалов из-за скачков валют. Впрочем, последний фактор в меньшей степени повлияет на ценообразование, отметил Андрей Колочинский. По его данным, в сегменте массового жилья доля импорта не превышает 10%, в бизнес-классе — 30%. В первую очередь используются зарубежные отделочные материалы, аналогов которых нет в стране, а также комплектующие для инженерных систем (электроснабжение, водопровод, слаботочные системы), уточнил он.

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В целом, учитывая низкую платежеспособность населения, ожидаемое снижение доходов и высокую чувствительность клиентов к повышению цен, застройщики вряд ли смогут поднять стоимость более чем на 15%, считает Андрей Колочинский.

Генеральный директор Ikon Development Антон Детушев добавил, что подорожание будет происходить постепенно, без резких шокирующих скачков. Если негативный фон сохранится, застройщики начнут индексировать цены в течение ближайших 1–2 месяцев, считает он.

Активация инвесторов

Из-за возможного повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотечных кредитов, добавил Андрей Колочинский. Пока еще низкие ставки могут спровоцировать скачок спроса на недвижимость — граждане будут стараться максимально быстро совершить сделки, чтобы сохранить свои средства, считает управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Во время экономической турбулентности покупка недвижимости — один из очевидных сценариев потребительского поведения. Покупая ликвидные объекты, люди получают своеобразную страховку в период рыночной волатильности, сказал директор по продажам «Интеко» Павел Лепиш. В ближайшие 3–5 месяцев может вырасти и число частных инвесторов в недвижимость, спрогнозировал эксперт.

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Например, самую заметную выгоду смогут получить покупатели жилья бизнес-класса, которое также подорожает примерно на 15% по итогам 2020-го, полагает Олег Колченко.

–– Дорогое жилье традиционно растет в цене медленнее. А у покупателей таких квартир сбережения обычно хранятся в разной валюте — ее конвертация позволит им купить квартиру значительно дешевле, чем еще несколько дней назад, –– объяснил эксперт.

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недвижимость квартира стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По прогнозам директора федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях, в общем объеме продаж может вырасти в два раза — с нынешних 8% до 16%. Речь идет о крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, уточнил он. Доля инвестиционных покупателей при стабильной экономике составляет в среднем 5%. В ближайшее время она может вырасти до 15–20%, спрогнозировала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

–– Но после стабилизации на рынке и периода бурного инвестирования доля снова снизится, –– считает она.

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Инвесторы руководствуются опытом прошлых лет — в 2014 году граждане скупали жилье небольшой площади по низким ценам, а спустя пару лет продавали в полтора раза дороже, напомнил Ильдар Хусаинов. Самые ликвидные квартиры — однокомнатные в крупных городах — смогут принести доход покупателям до 30–40% за три года, считает он.

–– Краткосрочные инвестиции на полгода-год менее оправданны и могут принести убытки. Поэтому тем, кто сейчас приобретает квартиры для инвестиций, необходимо набраться терпения, –– добавил эксперт.

Всплеска спроса на жилье ожидает и управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Однако, по ее мнению, сейчас вряд ли будет такой же ажиотаж, как в 2014-м. По оценке эксперта, повышение спроса в марте по сравнению с февралем может составить 10–15%.

В Минстрое на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

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