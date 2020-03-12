На холостых: автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля

Цены на новые автомобили вырастут на 5–10% в зависимости от производителя и конкретной модели, если ситуация с ценами на нефть не стабилизируется и курс рубля останется на прежнем уровне, предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты. Компания Renault и российский автогигант «АвтоВАЗ» уже предупредили о корректировке ценников своих моделей, другие автопроизводители пока что «оценивают риски». Правительство вынуждено будет поддержать автопроизводителей, для этого придется вновь пойти на расширение программ стимулирования спроса на новые авто. Однако этот год так или иначе закончится для автопрома России падением сбыта и производства, убеждены эксперты.

Вечный идеальный шторм

Текущее падение российского рубля хоть и не по пунктам, но вполне совпадает с ситуацией, сложившейся на авторынке России в 2014 году, также вызванной стремительным снижением цен на нефть. О том, что цены на новые автомобили вырастут, уже предупредили ряд автокомпаний. Так, российский «АвтоВАЗ» сообщил, что внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья.

На холостых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности в целом и для «АвтоВАЗа» в частности. Сегодня «АвтоВАЗ» является одним из наиболее локализованных производителей в России, но всё же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», — рассказал «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Ровно такую же позицию озвучили представители российского офиса Renault. Обе компании призвали правительство страны расширить меры поддержки автомобильного рынка «для смягчения последствий этой ситуации».

Риски есть

Российское представительство компании Toyota пока не готово давать оценку сложившемуся положению.

«Ситуация на рынке быстро меняется, и пока преждевременно делать какие-либо выводы или прогнозы. Мы будем внимательно следить за изменениями на рынке и принимать решения в зависимости от дальнейшего развития экономической ситуации», — рассказала «Известиям» PR-директор российского офиса Toyota Наталья Астафьева.

Официальный представитель российского завод Hyundai сообщил, что «планов по сокращению производства нет», вопрос изменения цен переадресовал дистрибутору, последний отказался от комментариев. В пресс-службе российского производителя грузовиков — КамАЗа — пояснили, что сейчас «оценивают ситуацию». Компания Kia, в свою очередь, также не стала комментировать потенциальное изменение цен, но предупредила, что такое возможно.

На холостых Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Говорить о пересмотре конъюнктуры рынка в настоящий момент преждевременно. Опираясь на опыт 2015 года, можно предположить, что постепенное изменение цен может произойти при долгосрочном сохранении курса выше отметки 70 рублей/доллар», — ответили в пресс-службе компании Kia в России.

В пресс-офисе КамАЗа напомнили, что у них длительные сроки контрактации как по компонентам, так и по поставкам готовой техники (2–3 месяца).

«Сейчас говорить о будущей ценовой политике, не зная, как поведут себя поставщики, преждевременно», — заметил руководитель пресс-службы ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

Большинство автокомпаний воздержалось от комментариев.

Цены на взлет

Ситуация на авторынке России складывается тяжелая. Помимо падения рубля, из-за вспышки эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубей (один из промышленных центров компонентного производства Китая) многие автозаводы России вынуждены спешно искать замену поставщикам компонентов и субкомпонентов. На всё это накладываются стремительно нарастающие локальные проблемы — высокая кредитная нагрузка россиян и снижение их реальных доходов, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

На холостых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Если в течение ближайших 10 дней ситуация не успокоится, то можно ожидать взрывной рост продаж новых автомобилей, он будет краткосрочный — те люди, которые планировали купить автомобили в этом году сделают покупку, не откладывая ее на потом. Но после этого стоит ждать обвал продаж из-за насыщения спроса на данном этапе, а также из-за неминуемого роста цен, я ожидаю, что в среднем по новым легковым автомобилям повышение стоимости составит свыше 5%», — заметил Бургазлиев.

Еще дороже

Аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов считает, что рост цен будет более драматичным.

«Цены повышались и до падения рубля, я ранее ожидал, что будет инфляция на 2 процентных пункта. Сейчас же стоит ожидать, что в первую очередь подорожает чистый автомобильный импорт. Это будет касаться тех машин, которые еще не поставлены на территорию страны. Что касается локального производства, если мы исходим из того, что курс рубля останется на текущем уровне, то я ожидаю поступательное повышение цен: не одномоментно — на 1–2%, но в итоге до 10% и выше. То, как скоро это произойдет, будет зависеть от маркетинговой политики материнских компаний, но в целом, думаю, в течение трех месяцев мы увидим постепенную корректировку цен, отражающую реалии валютного рынка», — объяснил Беспалов.

С оценками текущей ситуации экспертом «ВТБ-Капитала» соглашается руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Все автокомпании будут поднимать цены — одни раньше, другие позже. Больше повысят цены те, у кого локализация в России ниже. В целом производство автомобилей в России снизится по году, думаю, на 5–7%. Что касается цен, то всё будет зависеть от стабилизации курса рубля и стоимости барреля нефти. Если на текущем уровне всё остановится, то подъем стоимости новых автомобилей составит 5–10%. Сначала автопроизводители уберут скидки, свернут распродажи, а потом начнут корректировать рекомендованные розничные цены. В ближайшие пару месяцев нас ждет всплеск продаж, а потом довольно значительный провал. В целом по году, если смотреть текущую ситуацию, думаю, продажи сократятся довольно прилично — на 10%», — прогнозирует директор «Автостата».

На холостых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для защиты национального автопрома от спада и, как следствие, потенциального сокращения сотрудников автозаводов правительству нужно усилить стимулирование продаж, убежден Бургазлиев.