Заработать на колесах: самые выгодные иномарки для перепродажи

Самый выгодный массовый автомобиль для перепродажи на вторичном авторынке России — Kia Soul, а среди премиальных машин — хетчбэк Volvo V40 Cross Country. Об этом свидетельствует рейтинг остаточной стоимости проекта «Правильная цена» и компании «Автостат Инфо», предоставленный в распоряжение «Известий». Сохранить остаточную стоимость автомобиля помогают неплохая надежность, имидж автокомпании и спрос на рынке, отмечают эксперты. Высокая цена подержанного автомобиля на вторичке не всегда связана с его качеством. Подробнее о самых выгодных для перепродажи автомобилях — в материале «Известий».

Копейка рубль бережет

Эксперты провели анализ цен трехлетних автомобилей по 194 моделям 37 марок. Для этого сравнивалась стоимость этих машин, когда они продавались новыми в 2016 году, с ценой продажи подержанными в 2019 году. Таким образом эксперты проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо» получили значения остаточной стоимости моделей в массовом и премиальном сегментах. Внутри каждого сегмента автомобили были распределены по классам.

А1 Kia Soul Фото: Kia

Так, в массовом сегменте абсолютным победителем в 2019 году стал кроссовер Kia Soul. Если сейчас продавать этот корейский автомобиль (2016 года выпуска), то владелец сохранит 89,8% от начальной стоимости авто. В малом классе тройка победителей выглядит следующим образом: Hyundai Solaris (87%), Skoda Rapid (85,3%) и Kia Rio (85,2%). В «гольф-классе» победили Toyota Corolla (83,2%), Kia Ceed (82%) и Skoda Octavia (81,7%). В среднем классе на вершине рейтинга Mazda 6 (84,6%), Ford Mondeo (73,1%) и Hyundai i40 (71,4%).

А2 Toyota Camry Фото: Toyota

Среди седанов бизнес-класса первенство у Toyota Camry (78,5%), Kia Optima (75,5%) и Skoda Superb (71%). В классе компактных кроссоверов и внедорожников лучшими стали Kia Soul (89,8%), Mazda CX-5 (86,9%), Honda CR-V (84,2%). В категории средних кроссоверов и внедорожников на пьедестале Volkswagen Touareg (78,3%), Kia Sorento (76,4%) и Toyota Land Cruiser Prado (74,5%). Самые выгодные для перепродажи большие внедорожники — Toyota Land Cruiser 200 (78,6%), Mitsubishi Pajero (73%) и Ford Explorer (59,4%), а в сегменте пикапов меньше всего теряют деньги при перепродаже на Toyota Hilux (79%), Volkswagen Amarok (71,7%) и Mitsubishi L200 (66,8%).

Премия за премиум

Среди премиальных автомобилей самым выгодным с точки зрения потенциальной перепродажи стал шведский Volvo V40 Cross Country. Через три года после первой покупки хетчбэк сохраняет 87,1% от начальной цены. В среднем классе самые ликвидные Audi A4 Allroad (77,3%), Volvo S60 (76%) и Volvo V60 Cross Country (71,6%). Тройка наиболее ликвидных бизнес-седанов выглядит так: Volvo XC70 (77,7%), Lexus ES (77,2%) и Infiniti Q70 (71,1%). Среди компактных кроссоверов премиального класса лидерами по ликвидности стали Volvo XC60 (76%), Mercedes-Benz GLC-Класса (73,27%), BMW X1 (72,8%).

F3 Volvo V40 Cross Country Фото: Volvo

Тройка победителей в классе средних кроссоверов и внедорожников представлена Jeep Grand Cherokee (77,3%), Lexus RX (77%) и Volvo XC90 (74,6%). А в классе больших внедорожников и «паркетников» лучшими стали Audi Q7 (79,9%), Lexus LX (75,1%) и Mercedes-Benz GLS-Класса (70,2%).

F4 Jeep Grand Cherokee Фото: Jeep

Цены автомобилей на вторичном рынке претерпели существенные изменения после падения рубля в 2014 году, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется, отмечает гендиректор проекта «Правильная цена» Татьяна Абрамова.

«Пиковые значения 2014 и 2015 годов уже пройдены, и сейчас индексы остаточной стоимости по многим классам соответствуют традиционным значениям. Но остаются некоторые предпосылки для колебаний остаточной стоимости в ближайшей перспективе. Это может происходить, например, из-за увеличения утилизационной пошлины на новые авто. При этом важно понимать, что нет прямой связи между ростом цен на новые машины и на подержанные авто. Рынок автомобилей с пробегом более стабилен, он реагирует на рост цен на первичном рынке с некоторым запозданием и не в полной мере компенсирует эти изменения», — отметила Абрамова.

Будет дороже

Высокий процент остаточной стоимости у многих лидеров рейтинга связан с тем, что за последние годы цены галопировали, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«С 2016 года к 2019 году розничные цены на новые автомобили в России выросли не менее чем на 10–12%, а по отдельным сегментам и больше. Получается, если в 2016 году человек купил, к примеру, Hyundai Solaris за 650 тыс. руб., а через три года новым он уже стоил 750 тыс. руб., то трехлетняя эксплуатация привела к меньшей потере денег, нежели простая инфляция. Еще один момент: у нас рынок новых автомобилей всё еще падает, соответственно спрос смещается в сторону автомобилей с пробегом, а по законам рынка там, где есть спрос, растут и цены, — говорит Бургазлиев. — С 2020 года на продажи новых автомобилей давит существенно возросший утилизационный сбор, это в свою очередь толкает часть клиентов в автомобили с пробегом. Поэтому я ожидаю, что к концу года стоимость подержанных автомобилей вырастет примерно на 6–7%».

F5 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Рейтинг остаточной стоимости машин далеко не всегда отражает их качество, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. По его словам, корейские и японские автомобили, популярные в России, в Европе проигрывают немецким, французским и английским маркам по остаточной стоимости.