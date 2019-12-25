Все-таки роскошь: россиянин платит за машину больше, чем англичанин

Средняя стоимость владения автомобилем в России составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц, столько же тратит на свой автомобиль немец, а англичанин, турок или поляк — того меньше. Это следует из презентационного отчета портала «Авто.ру», предоставленного в распоряжение «Известий». В последнее время затраты на автомобиль у россиян выросли до европейских показателей из-за удорожания запчастей, бензина, налогов, ОСАГО и прочих сборов, при этом зарплаты россиян существенно ниже европейских, отмечают эксперты. Подробнее о причинах постоянного повышения стоимости владения автомобилем в России — в материале «Известий».

Дорого, но не богато

Средневзвешенная стоимость владения автомобилем в России составляет €468 в месяц, что в пересчете на рубли составляет примерно 32,2 тыс. Такие данные приводит «Авто.ру» со ссылкой на голландскую компанию LesePlan, специализирующуюся на международных услугах по лизингу автомобилей и управлению корпоративными автопарками. Эта сумма включает затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, затраты на парковку и уплату дорожных штрафов. Нужно отметить, что цифра средневзвешенной стоимости владения автомобилем включает общие затраты на компактные и среднеразмерные автомобили массовой категории, премиального и люксового сегментов.

Согласно исследованию, по стоимости владения автомобилем Россия сравнялась с Германией (€468) и почти догоняет Испанию (€475) и Францию (€500). Примечательно, что некоторые граждане ЕС, а именно жители Великобритании и Греции, тратят в месяц на автомобиль меньше россиян — около €460. В Турции, Словакии и Польше затраты составляют примерно €440–455 в месяц, а в Румынии, Чехии и Венгрии эти расходы и вовсе не превышают €400 в месяц. В диапазоне от €500 до €600 в месяц на автомобиль тратят жители Португалии, Австрии, Бельгии и Швеции. Самые высокие ежемесячные расходы (€600–700) приходятся на автовладельцев Нидерландов, Швейцарии, Финляндии, Дании, Италии и Норвегии.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Повышение стоимости владения автомобилем во многом связано с ростом цен на топливо, отмечает руководитель по развитию бизнеса в «Авто.ру» Александр Зверев. С 2000 года в России литр бензина подорожал в 18 раз.

«Стоимость владения автомобилем растет, особенно в больших городах. И, вероятнее всего, продолжит расти до тех пор, пока владелец готов платить за удовольствие ездить на своей машине. Мы видим, что ежедневно появляется всё больше альтернативного транспорта — такси и каршеринг уже привычное явление в столицах и даже в некоторых крупных городах. Какую долю автовладельцев переманят новые виды передвижения и насколько глубоко они смогут проникнуть в регионы, покажет будущее, но сегодня люди продолжают пользоваться личным авто даже в Москве», — рассказал «Известиям» Александр Зверев.

Porsche отдельно от Жигулей

Стоимость владения дорогими и массовыми автомобилями нужно считать отдельно. Иначе не получить точной картины, убежден правозащитник, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Средняя сумма в 32,2 тыс. рублей в месяц, на его взгляд, выглядит слишком большой.

«Даже если рассчитывать стоимость владения автомобилем для москвичей, то сумма в 32,2 тыс. рублей в месяц выглядит завышенной, ведь за год получается уже около 400 тыс. рублей, а это средняя цена автомобиля россиянина. К примеру, я делал похожий расчет на свой Hyundai i30, у меня получилось по 200 тыс. рублей в год. Из них половина расходов идет на бензин», — отметил Шкуматов.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, по словам правозащитника, в процентном соотношении от зарплат россияне тратят на автомобили намного больше европейцев.

«У россиянина уходит на автомобиль 25% от его доходов, испанец, а я могу это судить по моим друзьям в Испании, на это тратит около 7% от своей зарплаты. Поэтому в России надо сравнивать статистический удельный вес в привязке к доходам граждан. Дайте россиянину зарплату в €2–3 тыс., и тогда можно говорить о какой-то объективности сравнения», — отметил Шкуматов.

Автомобиль не по карману

Факторы, влияющие на стоимость владения автомобилем, заставляют россиян с каждым годом всё щепетильнее подходить к выбору нового авто. Так, согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», в 2019 году ключевым показателем для 73,6% российских автолюбителей стал показатель расхода топлива нового авто, второе место по значимости (57,2%) у автовладельцев занимает стоимость услуг по обслуживанию и ремонту. Далее идут стоимость запасных частей (41,9%), транспортный налог (27,5%), потеря в цене при перепродаже (21,7%), расходы на страхование (19,6%).

Разброс стоимости владения автомобилем в России очень велик, и он зависит не только от категории автомобиля, но и от региона и величины пробега, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«К примеру, этот показатель у большого премиального внедорожника будет существенно выше чем 32,2 тыс. рублей в месяц, а у старых «Жигулей» — более чем вполовину ниже. Нормы пробега, исходя из которого рассчитываются затраты на бензин, у всех разные: кто-то в год накатывает по 100 тыс. км, а у кого машина и 5 тыс. не выбегает. Страховщики вообще принимают за среднегодовой пробег показатель в 15 тыс. км. Однако в целом нужно признать, что владение автомобилем в России всегда было дорогим удовольствием, и с каждым годом оно только сильнее дорожает. У нас чиновники открытым текстом говорят, что владение автомобилем в Москве — это самая худшая инвестиция, какую можно придумать», — говорит Моржаретто.

авто ремонт Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эксперт ожидает дальнейшего роста расходов россиян на автомобили, он будет связан с ростом налогов, удорожанием топлива и акцизов на него, повышением парковочных тарифов. Эксперты сходятся во мнении, что автомобилисты стали больше тратить на дорожные штрафы и с будущего года эта строка расходов существенно вырастет из-за планируемого правительством страны снижения нештрафуемого порога скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

В то же время в «Авто.ру» фиксируют, что россияне пытаются адаптироваться к общему подорожанию владения автомобилем и пока не хотят пересаживаться на общественный транспорт, такси и каршеринг.