Рейтинг перепродажи: какие автомобили в 2019 году не теряют цену

За подержанный седан Hyundai Solaris по окончании гарантийного срока можно выручить практически 90% от его первоначальной цены, в премиальном сегменте аналогичным результатом может похвастаться только Volvo V40 Cross Country. Обе модели лидируют в рейтинге остаточной стоимости, предоставленном «Известиям» экспертами проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо». Не стоит рассчитывать на выгодную сделку от продажи подержанного автомобиля BMW, «УАЗ» и Peugeot. Впрочем, остаточная стоимость не всегда связана с качеством автомобилей и во многом сформирована мифами и маркетинговыми уловками автокомпаний, считают эксперты. Подробнее о том, какие автомобили меньше всего теряют в цене, — в материале «Известий».

Японцев любят, корейцев уважают

Для составления рейтинга остаточной стоимости автомобилей были исследованы данные актуальных цен 87 моделей массового сегмента российского рынка, а также 75 моделей премиальных автомобилей. В выборке учтены данные по автомобилям 2016 года выпуска (три года — первый значительный период перепродажи автомобилей). Так, в массовом сегменте первую строчку занимает седан Hyundai Solaris, при продаже которого удастся получить 90% от первоначальной цены, второе место — у Kia Soul (88,4%), третье — у Mazda CX-5 (87,3%), на четвертой позиции собрат Solaris по концерну седан Kia Rio (87,2%), и замыкает пятерку Hyundai Creta (86%).

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Далее в двадцатке самых выгодных массовых подержанных машин в порядке убывания следуют Skoda Rapid (85,2%), Kia Sportage (85%), Hyundai Tucson (84,8%), Toyota RAV4 (84%), Toyota Corolla (83,3%), Kia Ceed (82%), Skoda Octavia (81,3%), Renault Sandero Stepway (81%), Mazda 3 (80,7%), Renault Kaptur (80,6%), Toyota Hilux (80,5), Nissan Almera (80,1%), Hyundai Elantra (79,9%), Hyundai i30 (79,8%) и Toyota Land Cruiser 200 (79,1%).

В премиальном сегменте традиционно динамика падения цен с возрастом автомобиля заметно выше. Больше всего от начальной цены удастся выручить при продаже хетчбэка Volvo V40 Cross Country (88%). Второе место — у кроссовера Audi Q7 (83,4%), на третьей позиции Lexus RX (81,4%), на четвертой — купе Audi TT (81,4%), а замыкает пятерку Volvo S60 Cross Country (79,7%).

Далее в порядке убывания в двадцатке премиум-сегмента идут Volvo S60 (79,5%), Lexus ES (79,5%), Volvo XC70 (78,8%), Audi A4 Allroad (78,7%), Volvo XC60 (78,5%), Porsche Panamera (78,2%), Porsche 911 (78%), Jeep Grand Cherokee (77,4%), Mini Cooper Clubman (77,20%), Lexus LX (76,7%), BMW 3 GT (76,2%), Lexus NX (76,1%), Mini Cooper (76%), Land Rover Discovery Sport (75,4%) и Volvo XC90 (74,9%).

За китайцев скидку

Японские, корейские и европейские машины — самые выгодные для перепродажи, по данным аналитиков проекта «Справедливая цена». Автомобили китайских компаний наименее ликвидны, впрочем, и японцам с европейцами везет далеко не всем. Так, машины Datsun через три года сохраняют лишь 66,3% от первоначальной цены, Citroen — 64,5%, российский «УАЗ» — 64%, Peugeot — 59,4%, DS — 54,2%. В премиум-сегменте пятерка аутсайдеров выглядит так: BMW (65,3%), Infiniti (64,5%), Cadillac (63,5%), Jaguar (52,8%) Hyundai (44,2%). Что касается Hyundai в списке премиальных автомобилей, то в 2016 году компания еще продавал свои премиальные модели (Equus и Genesis) под собственным брендом, потом они были выделены в отдельный суббренд Genesis.

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Если нет резких колебаний в экономике России, то изменение остаточной стоимости обычно происходит в диапазоне десятых значений процента — это вызвано, как правило, удачными или не очень стратегиями автопроизводителей, отмечают аналитики. В то же время они фиксируют постепенное возвращение остаточной стоимости к своим традиционным значениям для трехлетних машин — минус 20–40% в зависимости от категории и ликвидности марки.

— Сам вторичный авторынок активно развивается. Повышение его прозрачности и защищенности — это не вопрос десятилетий, а значительно более близкая перспектива. В условиях цивилизованного рынка автомобилей с пробегом показатель остаточной стоимости может стать одним из ключевых факторов при выборе потенциальным покупателем той или иной модели. Производителям же нужно будет строить стратегию продаж новых машин так, чтобы при выходе на вторичный рынок автомобиль имел конкурентную остаточную стоимость», — отмечает в исследовании руководитель проекта «Правильная цена» Татьяна Абрамова.

Мифы остаточной стоимости

Остаточная стоимость автомобилей во многом сформирована в людях мифами и маркетинговыми усилиями автопроизводителей, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Во многом у нас определяют цены мифы. Многие до сих пор убеждены, что Toyota надежнее, чем, скажем, Nissan, поэтому остаточная стоимость у Toyota выше, чем у других японских марок — у Honda, например. Сейчас, если оценивать качество трехлетних автомобилей, ни про одну марку нельзя сказать, что это провал. Даже низкие результаты китайских марок связаны не с качеством, а с психологией их восприятия в России. Опять же в силу традиции мы склонны воспринимать все китайские марки как одноразовые, хотя таковыми сейчас являются все автомобили. В этой связи ценообразование справедливым назвать нельзя, потому что существует градация по принципу престижная марка или нет, модная или нет и т.д. — это всё очень субъективно. Прямая параллель — цены на смартфоны: почему iPhone будет дороже, если какой-нибудь Lenovo не уступает ему ничем? — отметил Моржаретто.

авт Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российская сборка вносит большие коррективы в цены автомобилей на вторичном рынке, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.