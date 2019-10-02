Полный комплект: в России с нового года вырастут цены на автомобили

Цены на новые автомобили российской сборки в 2020 году поднимутся на 3–10% из-за отказа правительства России компенсировать автопроизводителям ввозные таможенные пошлины на комплектующие. О грядущем росте цен говорят эксперты и подтверждают сами производители. Из-за низкой локализации иномарок российской сборки в их себестоимости большую роль играют импортные компоненты. Сильнее всего подорожание скажется на премиум-сегменте, в чуть более благоприятном положении окажутся отечественные компании . В сложившейся ситуации разбирались «Известия».

СПИК рашен, пожалуйста!

О том, что правительство отказывается с 2020 года компенсировать таможенные пошлины на комплектующие компаниям, подписавшим специнвестконтракты (СПИК), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, это позволит «уравнять условия конкуренции». Козак отметил, что высвободившиеся средства уже запланированы в бюджете России на будущие годы.

«Мы исходим из того, что наши обязательства по компенсации таможенных пошлин истекают с момента истечения договоров о промсборке, последние истекают в 2020 году, и больше компенсации такой не будет. Сегодня уже поступления от этих пошлин заложены в параметры бюджета 2020, 2021 и 2022 годов. Такие просьбы периодически раздаются, и на это сегодня был дан внятный ответ», — приводит слова вице-премьера «Прайм».

Ай Сборочный цех автомобильного завода Renault, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Козак отметил, что Россия уже выполнила перед иностранными партнерами все обязательства, которые брала на себя ранее в рамках промсборки (Постановление № 166 правительства, ему на смену пришли специнвестконтракты).

— Но перевыполнять их мы тоже не должны, так как это порождает иждивенчество, бизнес должен работать над своей эффективностью самостоятельно в пределах тех правил, которые установлены государством. Главное, чтобы государство было предсказуемым и не меняло эти правила бесконечно, — заметил Козак.

В середине сентября этого года совет Евразийской экономической комиссии в рамках обязательства перед Всемирной торговой организацией принял постановление о повышении таможенных пошлин на автокомпоненты на 3–10%. Ожидаемый эффект от этой меры — ежегодное поступление в бюджет страны десятков миллиардов рублей.

Пошлины на автокомпоненты компенсировались иностранным производителям, построившим заводы в России, исходя из контрактов промсборки, заключенных в 2005–2010 годах. В 2019 году основные игроки рынка подписали СПИКи в связи с окончанием срока действия старых контрактов промсборки. Из всех участников промсборки пока что компенсации всё еще смогут получить только Toyota в Санкт-Петербурге, черкесский «Дервейс» (временно простаивает) и завод «ПСМА Рус» в Калуге (выпускает модели Peugeot, Citroen и Mitsubishi) — их контракты заканчиваются в 2020 году, как и говорил Козак.

Потребитель заплатит

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что отмена компенсаций по автокомпонентам, помимо ежегодного удорожания, вызовет рост цен на 3–4% в начале 2020 года, а по его итогу повышение в сумме достигнет 10%. До конца 2019 года компании не будут менять утвержденные маркетинговые стратегии, чтобы не испортить годовую статистику и не отпугнуть клиентов в традиционно высокие месяцы продаж — ноябрь и декабрь. Повышения цен стоит ждать с начала 2020 года.

А2 Сборочный цех автомобильного завода Mercedes-Benz в Есипово, Подмосковье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Естественно, автопроизводителям придется перекладывать это в розничные цены. Это нормально для автопрома, рентабельность там небольшая — жертвовать собственной маржей никто не будет. Уровень роста цен зависит от того, насколько локализован тот или иной автопроизводитель. Изначально все будут действовать довольно осторожно, поскольку рынок пребывает в нестабильном состоянии. Я думаю, можно говорить о повышении цен на 3% на начальном этапе, а дальше многое будет зависеть от валютного курса, — объяснил «Известиям» аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов.

Аналогичную оценку ценовых изменений спрогнозировал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев: «Подорожание в принципе неизбежно, насколько оно масштабным будет, зависит от того, сможет ли правительство найти другой способ компенсировать эти затраты автопроизводителям. Я думаю, в начале года рост составит 3–4%, но если рубль сильно снизится, а автокомпоненты у нас сильно завязаны на валютную составляющую, то повышение будет более значительным.

Вкупе с анонсированной на 2020 год индексацией утилизационного сбора (компенсируется правительством лишь 90%) отказ от компенсаций по автокомпонентам вызовет подорожание новых автомобилей к середине года не менее чем на 10%, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

А3 Сборочный цех автомобильного завода Mercedes-Benz в Есипово, Подмосковье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— За примером далеко ходить не надо: к самому концу 2017 года подняли акцизы на новые автомобили. Уже с нового 2018 года цены поднялись на 5%, а во втором-третьем квартале года добрали еще 3–4% плюсом, — напомнил Ифанов.

Уже начинается

В Минпромторге отказались комментировать «Известиям» рост цен на новые автомобили из-за отмены компенсаций пошлин на автокомпоненты. Автопроизводители, в свою очередь, подтверждают, что ценники приходится переписывать уже сейчас. «АвтоВАЗ» из-за этой меры вынужден сократить инвестиции в рамках СПИК.

— Мы в курсе решения правительства не продлевать компенсацию импортных пошлин на иностранные компоненты с момента истечения срока действия соглашений в рамках Постановления № 166. Это решение влияет на деятельность «АвтоВАЗа» и его партнеров по альянсу (Renault, Nissan и Mitsubishi.— «Известия») с июня 2019 года. В этой связи «АвтоВАЗ» в минимальной степени скорректировал розничные цены. При этом основной негативный экономический эффект от данного решения отразится на общем финансовом положении компании и сократит наши финансовые ресурсы для инвестиций, запланированных в рамках СПИК, — сообщил «Известиям» PR-директор «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В российском офисе Nissan надеются, что разумными оперативными мерами рост цен еще удастся сдержать.

А4 Автомобильный завод LADA Ижевск, который входит в группу «АвтоВАЗ» Фото: ТАСС/Алена Селезнева

— Данное решение принято вразрез с обещаниями правительства РФ продолжить компенсацию части таможенных пошлин для автопроизводителей, взявших на себя повышенные обязательства по локализации в рамках СПИК. Это серьезный удар по отрасли, напрямую влияющий на конкуренцию автопроизводителей на рынке и на стоимость локально произведенных автомобилей. На наш взгляд, самым правильным решением было бы выравнивание условий для компаний на рынке и компенсация пошлин всем в течение согласованного периода, как минимум до истечения срока действия последнего 166-го соглашения. Это позволило бы сдержать рост цен на автомобили и сохранить честную конкуренцию на рынке, — сказал «Известиям» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Кто под ударом

Представитель еще одного автопроизводителя на условиях анонимности сообщил, что руководство разочаровано действиями властей, поскольку ранее правительство декларировало намерение компенсировать таможенные пошлины и после окончания соглашений о промсборке. А программа компенсации части затрат на выпуск автомобилей (Постановление правительства № 1278) фактически рассматривалась ими как часть нового инвестиционного режима, направленного на стимулирование локализации.

— Автопроизводители закладывали эти субсидии в свои долгосрочные инвестиционные программы и брали на себя повышенные обязательства в рамках СПИК с учетом субсидий по 1278-му, в итоге правила в очередной раз меняются, это бьет и по производителям, и по рынку, — заметил собеседник.

А4 Завод Mercedes-Benz в Есипово, Подмосковье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков