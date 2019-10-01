Авто на сдачу: россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин

В России резко вырос объем сделок по трейд-ин –– сегодня уже как минимум каждая третья машина продается по такой схеме. Об этом «Известиям» рассказали крупнейшие автодилеры. Они отмечают, что россияне, желая сэкономить, всё чаще меняют свои старые машины тоже на подержанные, но более высокого класса. Спрос на новые автомобили снижается, поэтому официальные дилеры усилили борьбу за рынок машин с пробегом, отмечают эксперты.

Новый оборот

Количество сделок по схеме трейд-ин в первой половине 2019 года увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, на 7–20% в зависимости от ритейлера. Об этом «Известиям» рассказали представители пяти крупнейших автодилеров страны.

Самый большой рост продаж по трейд-ин зафиксировали в «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) — 20%, «Авилоне» — 11%, «Рольфе» — 7%.

При этом дилеры отмечают, что россияне все чаще предпочитают не классическую схему (обмен старой машины на новую с доплатой), но покупают также подержанную машину, только более высокого класса.

Э2 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Доля трейд-ин в продажах машин с пробегом в первой половине 2019-го — около 15%, это на 4 п.п. больше, чем в прошлом году, рассказал «Известиям» президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов.

Примерно такая же картина складывается у «Авилона»: обмен становится всё более популярным при покупке б/у автомобиля, подтвердил директор отдела продаж машин с пробегом дилера Антон Дёмкин. Примерно 15% таких сделок заключается с применением трейд-ин, согласился он.

В целом по России доля «классического» трейд-ин в 2019 году по отношению прошлому, по словам аналитика «Автостата» Данила Пивоварова, выросла до 35%. То есть в стране как минимум каждую третью новую машину покупают по схеме трейд-ин. У крупных игроков рост более интенсивный –– им нужно высвобождать капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин, пояснил эксперт.

Например, в «Автомире» доля трейд-ин, включая обмен одного автомобиля с пробегом на другую б/у машину, в общей структуре продаж увеличилась до 64% против 49% в первом полугодии 2018-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Расширили рынок

В прошлом году доля сделок трейд-ин тоже увеличивалась, но тогда росли и продажи новых легковых автомобилей (на 12,8%, до 1,8 млн штук), отметил аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Э4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Однако в этом году рынок новых машин в минусе (снижение на 2,3% за восемь месяцев, по данным АЕБ. — «Известия»), поэтому активность в этом секторе связана с борьбой официальных дилеров за рынок машин с пробегом, — уточнил он.

К концу года в России около 15% подержанных автомобилей будет продаваться через официальных дилеров против 13% по итогам 2018-го, сказал «Известиям» глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев. По данным РОАД, с 2014 по 2018 год объем рынка «бэушных» легковых машин вырос с 4,9 млн до 5,42 млн штук. По мнению эксперта, продажи старых авто в 2019-м останутся на прошлогоднем уровне. Таким образом, дилеры продадут клиентам более 810 тыс. машин с пробегом.

Авторитейлеры увидели в механизме трейд-ин возможность серьезного заработка. Маржинальность сделки составляет 10% и выше, тогда как на новых автомобилях можно даже уйти в минус, пояснил «Известиям» гендиректор Auto-Dealer-СПб Михаил Чаплыгин. По его словам, продажи подержанных машин у дилеров активно растут и уже достигли соотношения с новыми автомобилями 1:1.

–– Рост доходности новых автомобилей практически исчерпан, –– подтвердил Владимир Попов. –– Поэтому наша стратегия включает получение прибыли с помощью других направлений: увеличение продаж машин с пробегом и расширение сервиса, в частности, удвоение мощностей для кузовного ремонта.

Э3 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Доля трейд-ин растет во всех регионах, но качество «стока» везде разное, отметил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Например, в Сибири оно очень низкое –– автомобили советских лет или праворульные машины, которые дилер выкупать не готов. При этом, по его словам, крупные продавцы стараются увеличить «воронку входа» — ищут партнеров, которым можно после выкупа передать машины, не соответствующие стандарту дилера.

Стимулируют приобретение подержанных машин в первую очередь высокие кредитные ставки, полагает инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Так, минимальная средняя ставка по автокредиту сроком от одного до трех лет в декабре 2017 года снизилась до 9,53%, и затем уже не опускалась ниже этой планки. А в июле этого года она достигла 12,36%. Отрицательное влияние на спрос на новые авто также оказывают повышение стоимости владения машиной (в том числе дорогая парковка), развитие такси и каршеринга, добавил эксперт.

В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сообщили, что возобновления программы обновления автопарка, в рамках которой в 2015-2017 годах государство субсидировало скидки за сданные в утиль машины (тоже своеобразный трейд-ин), не рассматривается. Программа выполнила свою задачу, за три года по ней было продано 1,21 млн авто.

Неоднозначная схема

Дилерам трейд-ин помогает нарастить продажи, автовладельцам –– сэкономить время и нервы при реализации старой машины, отметил Алексей Калачёв.

–– У разных производителей есть свои программы, регламентирующие условия, при которых возможен выкуп автомобиля дилером. За это они предоставляют скидку на машину –– её размер зависит от стоимости, модели и других параметров. В среднем они составляют от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Премиальные бренды могут давать и более существенные бонусы, –– сказал он.

Прежде чем принять подержанный автомобиль, его проверяют –– находящиеся в залоге, неисправные и битые машины выкупу не подлежат.

Э1 Чистка автомобиля с пробегом перед продажей в салоне Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

–– В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации. Клиент может потерять на продаже –– обычно стоимость машины занижается при выкупе. То есть автомобиль рыночной стоимостью, к примеру, 700 тыс. рублей выкупается за 650 тыс. или еще ниже. Вместе с тем, благодаря скидке на новую машину эта потеря частично нивелируется, –– пояснил он.