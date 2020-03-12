Капитальный резон: закон о защите вложений запустит новый инвестцикл
Новый инвестиционный цикл в условиях экономической турбулентности начнется благодаря закону о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Кабмин собрался 12 марта, чтобы обсудить поправки в этот документ ко второму чтению в Госдуме. По сравнению с версией, принятой в первом чтении, законопроект стал короче, из него исключили общий инвестиционный режим и финансовые меры господдержки. Эксперты уверены, что документ надо принять как можно скорее, чтобы дать бизнесу стабильность, но панацеей он не станет.
Экстренное заседание
Правительство рассмотрело поправки в законопроекты, которые позволят ускорить запуск нового инвестиционного цикла, несмотря на пандемию коронавируса и негативный фон на нефтяных рынках. Главным образом речь идёт о законе о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), одобренном Госдумой в первом чтении ещё в декабре 2019-го.
— Эти меры в первую очередь дадут возможность инвесторам снизить операционные риски. Сформировать более длительные бизнес-планы. А государству – укрепить интерес к российской юрисдикции. И быстрее реализовывать различные инициативы, в том числе в рамках достижения национальных целей развития, — заявил Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Ключевой идеей законопроекта изначально была гарантия неизменности условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Версия, принятая Госдумой в первом чтении, предусматривала два режима: общий и проектный. Первый должен был обеспечить инвесторам защиту на три года от любых норм, ухудшающих их условия. Проектный режим предназначался для крупных вложений и декларировал бизнесу неизменность ставок по ряду налогов (транспортному, земельному, на прибыль, на имущество) на период от 6 до 20 лет.
Кроме того, по первоначальному замыслу, инвесторы, с которыми заключается СЗПК, могли рассчитывать на финансовую поддержку государства. Среди мер были, например, субсидии, льготы по налогам и сборам, финансирование создания инфраструктуры за счет бюджета.
После первого чтения документ раскритиковали как администрация президента, так и представители бизнеса. Тогда ещё помощник президента, нынешний первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал его многоаспектным и сырым, а глава РСПП Александр Шохин заявил, что в таком виде проект может спровоцировать инвестиционную паузу.
Чтобы обсудить корректировки ко второму чтению, и было созвано заседание правительства. Такая процедура предусмотрена в случае, если законопроекты претерпевают концептуальные изменения. На заседании Минфин предложил ликвидировать большинство положений, которые содержались в первой версии документа.
Что изменится
— По результатам рассмотрения Государственной Думой в первом чтении была проведена существенная доработка законопроекта, — заявил глава министерства финансов Антон Силуанов. — В частности, по предложениям делового сообщества и депутатов, он стал более компактным, лаконичным. Изначально мы планировали этот законопроект в виде такого инвестиционного кодекса, но потом было принято решение зафиксировать основные положения, которые необходимо принять как можно скорее.
Кроме того, Минфин считает целесообразным распространить СЗПК на уже начатые мероприятия.
— Мы предлагаем включить такие проекты, которые были начаты с мая 2018 года, то есть с даты вступления в силу Указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ, — сообщил Антон Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Вместе с тем глава Минфина выступил за создание единой информационной системы ГИС «Капиталовложение», чтобы соглашение в рамках СЗПК можно было заключать в электронном виде, а у бизнеса был удобный инвестиционный навигатор. Стимулировать реализацию проектов в сферах цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства должно снижение минимального объёма инвестиций с 1,5 млрд рублей до 500 млн, сообщил министр финансов.
Кроме того, после первого чтения из документа исключили концессии и государственно-частное партнёрство: в обновленном виде законопроект регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений. Министр финансов заверил, что положения о СЗПК в части концессий и ГЧП обязательно будут зафиксированы в законодательстве, но его подготовят позднее.
Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к последней версии документа, из него исключили общий инвестиционный режим — требование об отложенном вступлении в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса, а также все меры господдержки. Помимо этого, право требовать от государства компенсации убытков или недополученных доходов будет у только инвесторов самых крупных проектов — с объемом вложений от 300 млрд рублей.
Антикризисная мера
В последние недели экономическая конъюнктура меняется настолько стремительно, что законопроект о СЗПК следует принять прямо сейчас, заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Этот документ представляет собой тот критически необходимый сегодня островок стабильности, от которого бизнес сможет оттолкнуться. Конечно, один законопроект инвестицикл не перезапустит, но может серьёзно этому поспособствовать, отметил он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Алексей Репик также добавил, что в нынешней редакции документа есть множество положений, которые можно в дальнейшем улучшить и расширить. В частности, он выразил сожаление в связи с тем, что из законопроекта исключили общий инвестиционный режим. По его словам, было бы правильно добавить в текст документа все недостающие элементы уже ближайшей осенью, когда появятся первые примеры использования этого регулирования.
Законопроект о СЗПК в нынешних условиях выглядит как антикризисная мера, заявил директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Безусловно, с ним инвесторам будет комфортнее, чем без него, однако большой оптимизм от его принятия не появится: внешние факторы вряд ли позволят капиталовложениям резко вырасти в ближайшей перспективе.