Капитальный резон: закон о защите вложений запустит новый инвестцикл

Новый инвестиционный цикл в условиях экономической турбулентности начнется благодаря закону о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства . Кабмин собрался 12 марта, чтобы обсудить поправки в этот документ ко второму чтению в Госдуме. По сравнению с версией, принятой в первом чтении, законопроект стал короче, из него исключили общий инвестиционный режим и финансовые меры господдержки . Эксперты уверены, что документ надо принять как можно скорее, чтобы дать бизнесу стабильность, но панацеей он не станет.

Экстренное заседание

Правительство рассмотрело поправки в законопроекты, которые позволят ускорить запуск нового инвестиционного цикла, несмотря на пандемию коронавируса и негативный фон на нефтяных рынках. Главным образом речь идёт о законе о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), одобренном Госдумой в первом чтении ещё в декабре 2019-го.

— Эти меры в первую очередь дадут возможность инвесторам снизить операционные риски. Сформировать более длительные бизнес-планы. А государству – укрепить интерес к российской юрисдикции . И быстрее реализовывать различные инициативы, в том числе в рамках достижения национальных целей развития, — заявил Михаил Мишустин.

з4 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Ключевой идеей законопроекта изначально была гарантия неизменности условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Версия, принятая Госдумой в первом чтении, предусматривала два режима: общий и проектный. Первый должен был обеспечить инвесторам защиту на три года от любых норм, ухудшающих их условия. Проектный режим предназначался для крупных вложений и декларировал бизнесу неизменность ставок по ряду налогов (транспортному, земельному, на прибыль, на имущество) на период от 6 до 20 лет.

Кроме того, по первоначальному замыслу, инвесторы, с которыми заключается СЗПК, могли рассчитывать на финансовую поддержку государства. Среди мер были, например, субсидии, льготы по налогам и сборам, финансирование создания инфраструктуры за счет бюджета.

После первого чтения документ раскритиковали как администрация президента, так и представители бизнеса. Тогда ещё помощник президента, нынешний первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал его многоаспектным и сырым, а глава РСПП Александр Шохин заявил, что в таком виде проект может спровоцировать инвестиционную паузу.

з1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чтобы обсудить корректировки ко второму чтению, и было созвано заседание правительства. Такая процедура предусмотрена в случае, если законопроекты претерпевают концептуальные изменения. На заседании Минфин предложил ликвидировать большинство положений, которые содержались в первой версии документа.

Что изменится

— По результатам рассмотрения Государственной Думой в первом чтении была проведена существенная доработка законопроекта, — заявил глава министерства финансов Антон Силуанов . — В частности, по предложениям делового сообщества и депутатов, он стал более компактным, лаконичным . Изначально мы планировали этот законопроект в виде такого инвестиционного кодекса, но потом было принято решение зафиксировать основные положения, которые необходимо принять как можно скорее .

Кроме того, Минфин считает целесообразным распространить СЗПК на уже начатые мероприятия.

— Мы предлагаем включить такие проекты, которые были начаты с мая 2018 года, то есть с даты вступления в силу Указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ , — сообщил Антон Силуанов.

з2 Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Вместе с тем глава Минфина выступил за создание единой информационной системы ГИС «Капиталовложение», чтобы соглашение в рамках СЗПК можно было заключать в электронном виде, а у бизнеса был удобный инвестиционный навигатор. Стимулировать реализацию проектов в сферах цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства должно снижение минимального объёма инвестиций с 1,5 млрд рублей до 500 млн , сообщил министр финансов.

Кроме того, после первого чтения из документа исключили концессии и государственно-частное партнёрство: в обновленном виде законопроект регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений. Министр финансов заверил, что положения о СЗПК в части концессий и ГЧП обязательно будут зафиксированы в законодательстве, но его подготовят позднее.

Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к последней версии документа, из него исключили общий инвестиционный режим — требование об отложенном вступлении в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса, а также все меры господдержки. Помимо этого, право требовать от государства компенсации убытков или недополученных доходов будет у только инвесторов самых крупных проектов — с объемом вложений от 300 млрд рублей.

Антикризисная мера

В последние недели экономическая конъюнктура меняется настолько стремительно, что законопроект о СЗПК следует принять прямо сейчас, заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик . Этот документ представляет собой тот критически необходимый сегодня островок стабильности, от которого бизнес сможет оттолкнуться. Конечно, один законопроект инвестицикл не перезапустит, но может серьёзно этому поспособствовать , отметил он.

з3 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Алексей Репик также добавил, что в нынешней редакции документа есть множество положений, которые можно в дальнейшем улучшить и расширить. В частности, он выразил сожаление в связи с тем, что из законопроекта исключили общий инвестиционный режим. По его словам, было бы правильно добавить в текст документа все недостающие элементы уже ближайшей осенью, когда появятся первые примеры использования этого регулирования.