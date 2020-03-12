В Минфине спрогнозировали уровень инфляции в РФ по итогам 2020 года

Инфляция в России по итогам 2020 года будет около 4%. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

«Пока не проводили таких оценок, но мы думаем, что мы в любом случае будем близко к таргету [Банка России]», — приводит ТАСС слова Колычева.

Вместе с тем в Минэкономразвития ожидают, что в марте инфляция в России будет на уровне 2,3–2,4%. Предполагается, что этот показатель может ускориться из-за волатильности на финансовом рынке. Однако в министерстве считают, что по итогам года инфляция в стране не превысит 3%.

11 марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что солидарен с позицией Центробанка и инфляция, по его мнению, в 2020 году составит 4%. Он отметил, что, несмотря на этот прогноз, нужно заниматься поддержкой уязвимых отраслей на фоне падения рубля. В их числе производство бытовой техники и фармацевтика.

В тот же день министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти рассчитывают выполнить прогноз по росту внутреннего валового продукта в 2020 году в 1,9%.