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Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.

«Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции, у нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, и даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — пояснил премьер.

Мишустин также рассказал, что ситуация в экономике находится под контролем властей даже в условиях нестабильности глобальных рынков. По его словам, кабмин и ЦБ оперативно принимают меры, которые дают результат.

«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — отметил он на заседании правительства.

В настоящее время ситуация на мировых рынках характеризуется нестабильностью, вызванной объявлением ВОЗ о пандемии коронавируса и обвалом нефтяных котировок 9 марта, произошедшем на фоне новостей о развале сделки ОПЕК+. В результате стоимость доллара подскочила до 74 рублей, а европейской валюты — до 83,4 рубля.

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