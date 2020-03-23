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Жителям Кипра запретили перемещение без необходимости

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Фото: REUTERS/Yiannis
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Кипр уходит на полный карантин. В число мер входит в том числе запрет на передвижения без необходимости, заявил президент страны Никос Анастасиадис.

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Запрет вступает в силу с 24 марта и будет действовать до 13 апреля. Дом разрешено покидать тем, кто идет на работу, в магазин или аптеку, сообщает местное издание «Вестник Кипра». При этом нужно иметь при себе документы.

Жителям острова также можно ходить к врачу, на индивидуальные спортивные тренировки (не больше двух человек), выгуливать собак и посещать нуждающихся в помощи родственников. Кроме того, разрешено ходить в банк, если услугу невозможно получить онлайн.

Не запрещены свадьбы, поминки и крестины, но присутствующих на церемонии должно быть не более десяти.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в 150 евро.

По состоянию на 20 марта на Кипре были заражены коронавирусом 75 человек.

18 марта сообщалось, что министерство здравоохранения Республики Кипр заявило о двухнедельном запрете на авиасообщение с 28 странами, включая Россию, в рамках сдерживающих мер по распространению коронавируса.

14 марта авиакомпания «Россия» заявила о выполнении обратных рейсов по вывозу граждан РФ с территории острова Кипр.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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