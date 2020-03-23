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В Греции женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

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Фото: Depositphotos
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В Греции заразившаяся коронавирусом женщина родила здорового ребенка. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил представитель министерства здравоохранения страны профессор Сотирис Циодрас.

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«Борьба с вирусом — наша общая борьба. Сегодня в такой борьбе победила молодая мама, которая родила сегодня здорового мальчика в нашей больнице», — приводит его слова «РИА Новости».

3 февраля сообщалось, что жительница китайского Харбина, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь.

23 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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