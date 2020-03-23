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Попова заявила об эффективной борьбе с COVID-19 в Москве без карантина

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Дискуссии о введении жесткого карантина в Москве не идут, так как положительный эффект возможен и без него. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер».

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По ее словам, необходимо соблюдать меры по профилактике и пресечению распространения коронавируса.

«Меры ряда стран по пресечению распространения коронавируса и его профилактике, в частности Японии и Сингапура, были эффективны без введения жесткого карантина. Введение карантина в Москве не обсуждается, положительный эффект возможен и без него», — заявила она.

Попова отметила, что существуют два возможных пути развития коронавируса нового типа: он может закончиться и больше не проявиться, а может стать сезонным заболеванием. Тем не менее прогнозы делать еще рано, поскольку вирус недостаточно изучен.

В настоящее время, по словам Поповой, в России зафиксированы 438 случаев заболевания, 17 человек уже выписаны.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закрытие Москвы на карантин неактуально.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность закрытия метро из-за коронавируса. Он заявил, что подземка не будет приостанавливать свою работу ни при какой ситуации.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли более 15 тыс. человек.

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