В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей

В поездах «Москва» столичной подземки отключат кнопки открытия дверей из-за распространения коронавирусной инфекции. На других видах транспорта эту меру уже реализовали. Об этом в понедельник, 23 марта, журналистам сообщили представители транспортных структур столицы.

По словам заместителя руководителя столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, в подземке есть несколько типов поездов, где происходит кнопочное открытие дверей, пишет РИАМО. Она уточнила, что технология отключения этой кнопки сложная.

«Поезд «Москва» является поездом нового поколения, это умный поезд. И требуется определенная доработка. Сейчас мы этим вопросом занимаемся», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, заместитель гендиректора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов заметил, что кнопки открытия дверей уже отключены на трамваях, электробусах и автобусах.

Кнопки открытия дверей также отключили на поездах «Аэроэкспресс», а также в поездах «Иволга» на МЦД — все двери открывает и закрывает машинист, пишет RT.

18 марта сообщалось, что эксперты оценили меры борьбы с коронавирусом на московском транспорте. Как рассказал «Известиям» председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, Москва уже переняла самые передовые наработки международного опыта в плане защиты от коронавируса и борьбы с ним на общественном транспорте.