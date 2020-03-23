СМИ рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом на Кубе

Россиянин, госпитализированный на Кубе с коронавирусом, находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом 23 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на издание Presna Libre.

«Один из заболевших — это россиянин 45 лет, который прибыл через Францию 12 марта и находится в критически-стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 433 человека. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.