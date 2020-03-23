Прямой эфир
Сюжет:

СМИ рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом на Кубе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин, госпитализированный на Кубе с коронавирусом, находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом 23 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на издание Presna Libre.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

«Один из заболевших — это россиянин 45 лет, который прибыл через Францию 12 марта и находится в критически-стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 433 человека. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 438
Первые смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Колумбии и Косово

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020