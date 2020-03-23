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Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

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Фото: Depositphotos
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Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе. Об этом заявил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия в понедельник, 23 марта.

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«Госпитализирован гражданин России 45 лет, прилетевший 20 марта из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», ― рассказал Франсиско Дуран Гарсия. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 21 марта, стало известно, что Росавиация эвакуирует отдыхающих россиян из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании на специальных вывозных рейсах из-за распространения там коронавируса.

12 марта на Кубе подтвердили первые три случая заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 433 человека. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

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