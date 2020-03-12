На Кубе подтверждены первые три случая заражения COVID-19

На Кубе выявлены три человека, инфицированные коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение страны.

По данным властей, заболевшие являются гражданами Италии, прибывшими в понедельник в Гавану, а затем направившиеся в город Тринидад в центральной части страны. Они изолированы, их состояние стабильное.

Восемь новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки. На сегодняшний день всего в стране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца. Двоих граждан КНР и одного гражданина России выписали по выздоровлению. Также выписали россиян, которых эвакуировали из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным этой организации, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства.