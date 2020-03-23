Карты, деньги и еда: что хорошего можно найти в карантине

В вынужденной самоизоляции и карантине, введенном во многих странах на фоне эпидемии коронавируса, оказались и приятные стороны , подтверждающие старую добрую истину о том, что нет худа без добра. Отсутствие на дорогах автомобилей и исчезновение с улиц туристов положительно сказалось на экологии обычно загазованных мегаполисов. А необходимость домашнего заточения сподвигла многих людей больше читать, общаться с семьей и заняться делами, на которые раньше не хватало времени.

На благо природе

Отток людей из обычно многолюдной Венеции , живущей сейчас, как и вся Италия, под строгим карантином, привел к появлению в городе на воде довольно неожиданных гостей — дельфинов . На прошлой неделе венецианцы, теперь часами просиживающие у своих окон, несколько раз заметили этих морских обитателей в каналах города. Сама же вода, прежде мутная, с прекращением судоходства вновь стала кристально чистой. А в ней, как и когда-то давно, стали снова плавать рыбы и лебеди.

Некоторые остряки сейчас часто шутят, что коронавирус стал происком неугомонной экоактивистки Греты Тунберг . Но факт остается фактом: позитивное побочное воздействие эпидемии, заставившей многие страны заблокировать границы, а жителей — закрыться в своих домах, прочувствовали в эти дни на себе и многие другие города и страны.

венеция Рабочий дезинфицирует мост Риальто в качестве меры против коронавирусной болезни в Венеции, Италия Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

— Коронавирус очистил планету — я чувствую это, просто открывая окно , — задорно говорит «Известиям» живущая в 2,6 тыс. км от Венеции жительница Еревана Сатеник. — И, заметьте, это Армения, где нет такого жесткого карантина, как в Италии или Испании. Тут машины все-таки продолжают ездить. Но такой чистый воздух я не помню с детства.

Заметно приятнее экологическая обстановка стала и в Гамбурге , признал в разговоре с «Известиям» житель этого немецкого города Макс. После перевода всех сотрудников его офиса на домашнюю работу он сам, по его словам, стал чаще отправляться на короткие прогулки в парк по утрам — впрочем, строго в одиночку. А еще Макс стал намного энергичнее из-за отпавшей необходимости ежедневных разъездов городским транспортом на работу и обратно.

Свои плюсы в режиме самоизоляции обнаружились и в Лос-Анджелесе, жителей которого отправили по домам 17 марта, разрешив лишь вылазки по магазинам и аптекам небольшими группами.

— В Лос-Анжелесе обычно адский трафик, и с наступлением режима ездить по дорогам стало одно удовольствие. В сети даже появилась шутка, что сейчас самое время поменять асфальт — настолько мало стало машин , — рассказала «Известиям» жительница города Джемма.

Семейные ценности

На прошлой неделе в СМИ появилась любопытная информация о росте числа разводов в нескольких китайских городах, долгое время бывших на карантине, — якобы пары настолько озверели от невозможности передохнуть друг от друга, что стали ссориться по пустякам, быстро дойдя до решения расстаться.

— У меня есть ощущение, что после окончания карантина и в Италии много людей расстанутся, потому что постоянное совместное пребывание — это хорошо, но на несколько дней, а не недель, — признает с грустью Сильвия из Милана.

Она сама не выходила за порог своей квартиры две недели: ее отец лежит в больнице с коронавирусом, и по закону она не имеет права сходить даже в аптеку или в магазин. Благо, она живет не одна, а с парнем. И пока, по ее словам, в их отношениях все стало даже лучше: раньше он поздно возвращался с работы, и они редко ужинали вместе, теперь же возможностей неспешно посидеть вдвоем стало намного больше.

Правда, свиданий с родственниками и друзьями Сильвии не хватает. Но она восполняет этот пробел совместными обедами по видеосвязи и групповыми онлайн-играми, вроде «Монополии».

— Определенный плюс есть и в том, что в эти непростые времена мы лучше узнали соседей, стали друг другу помогать , — добавила девушка в беседе с «Известиями».

Макс из Гамбурга тоже стал чаще общаться по телефону с друзьями и родными — правда, по его признанию, не только из-за высвободившегося времени, но и из-за некоторого волнения за их здоровье в разгар мировой эпидемии.

семья Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Между тем, Джемма из Лос-Анжелеса восприняла вынужденное ограничение на выход из дома как очень своевременное.

— Мы, наконец, наслаждаемся общением друг с другом. Получился такой незапланированный отпуск, не выходя из дома . Вообще я сова, мне тяжело вставать в 6 утра, чтобы накормить детей и отвезти их в школу. А сейчас мы встаём не раньше 9 утра! Это же подарок! — жизнерадостно замечает она.

Позитив Джемма видит даже в переводе детей на домашнее обучение из-за временной приостановки уроков по всей Калифорнии. Занятия балетом, тхэквондо и бальными танцами остались доступны онлайн, что сэкономило кучу времени на разъезды. А вот идея полного домашнего образования, о переводе детей на которое Джемма и ее муж задумывались еще задолго до нынешних событий, после «проверки боем» окончательно себя дискредитировала и отпала . В этом смысле опыт, на который они не решались ранее, оказался полезным.

Планов громадье

— Я чувствую себя прекрасно, такие моменты позволяют взять передышку от ежедневной рутины и задуматься о чем-то высоком, а не сиюминутном , — философски утверждает в разговоре с «Известиями» Питер, сотрудник одной европейской компании, полжизни живущий за границей и последние несколько лет находящийся по работе в Баку. — Я уже попадал в подобные ситуации, хоть и не такие серьезные, как сейчас, конечно. Например, когда в Каракасе был комендантский час, насилие и дефицит товаров.

книги Фото: REUTERS/Jason Redmond

В Баку пошла третья неделя самоизоляции, но у Питера, по его словам, еще «тонны дел». Помимо основной работы, он намерен посмотреть новые фильмы, перечитать старые книги и поэкспериментировать с приготовлением новых блюд в стиле «фьюжн». А еще длительное пребывание дома сподвигло Питера немного поэстетствовать — сейчас он ест антикварными ножом и вилкой и пьет из самых дорогих бокалов, которые раньше доставал исключительно для гостей. Чтобы каждый день был особенным, поясняет он.

— Первым делом читать , — говорит о своих планах до середины апреля, до которой пока действует режим самоизоляции в Ереване, армянка Сатеник. — Да, и уборка тоже стоит в планах, хочу разобрать все дальние ящики, до которых руки не доходили раньше.

Питательная среда

Новые условия жизни в изоляции наложили отпечаток и на привычный рацион питания. Для итальянки Сильвии обратной стороной карантина, который в том числе наложил запрет на деятельность всех ресторанов и баров, стала значительная экономия: раньше она с друзьями и коллегами частенько ходила обедать вне дома, что обходилось в кругленькую сумму. Приготовление пищи заметно скорректировало бюджет в лучшую сторону.

Но кое-где закрытые двери общепита вполне могли привести и к неожиданным и неприятным последствиям.

обед Фото: Depositphotos

— В Америке, за редким исключением, люди питаются в ресторанах. В нынешних условиях, когда точки общепита закрыты на карантин, для многих супругов будет большим сюрпризом, что их вторые половинки не умеют готовить , — то ли шутя, то ли всерьез сказал «Известиям» калифорниец Роберт, сам пока, к слову, не женатый.

А жизнелюбивые армяне просто стали больше есть.

— Больше едим, потому что много закупили. А когда перед глазами много всего, то и приготовить хочется побольше, — признает Сатеник.

Правда, угощать обильными трапезами стало некого — ходят в гости друг к другу в Ереване теперь крайне редко.