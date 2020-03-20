Число случаев заражения коронавирусом на Кипре достигло 75

За сутки на Кипре выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает портал In-Cyprus со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Пятеро заразившихся являются сотрудниками местных больниц, куда доставили пациентов с коронавирусом, трое других находились в контакте с ранее инфицированными.

Таким образом число подтвержденных случаев COVID-2019 в стране достигло 75, включая трех зараженных на британских базах.

18 марта сообщалось, что Министерство здравоохранения Республики Кипр заявило о двухнедельном запрете на авиасообщение с 28 странами, включая Россию, в рамках сдерживающих мер по распространению коронавируса.

14 марта авиакомпания «Россия» заявила о выполнении обратных рейсов по вывозу россиян с территории острова Кипр.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.