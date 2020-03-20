Прямой эфир
Сюжет:

Число случаев заражения коронавирусом на Кипре достигло 75

0
Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За сутки на Кипре выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает портал In-Cyprus со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Пятеро заразившихся являются сотрудниками местных больниц, куда доставили пациентов с коронавирусом, трое других находились в контакте с ранее инфицированными.

Вирусный аффект: COVID-19 обойдется аэропортам в 60 млрд рублей
Отмена международных рейсов спровоцировала обвал трафика воздушных гаваней

Таким образом число подтвержденных случаев COVID-2019 в стране достигло 75, включая трех зараженных на британских базах.

18 марта сообщалось, что Министерство здравоохранения Республики Кипр заявило о двухнедельном запрете на авиасообщение с 28 странами, включая Россию, в рамках сдерживающих мер по распространению коронавируса.

14 марта авиакомпания «Россия» заявила о выполнении обратных рейсов по вывозу россиян с территории острова Кипр.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тыс.
ООН потребовала снять санкции с Ирана для борьбы с SARS-CoV-2

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020