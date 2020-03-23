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Десятый самолет ВКС России с группой специалистов прибыл в Италию

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с группой российских военных специалистов и оборудованием для проведения дезинфекций прибыл в Италию, сообщили в понедельник, 23 марта, в Минобороны РФ.

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«Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)», — передает ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что 10 самолетов Ил-76 доставят специалистов и медицинское оборудование в Италию.

В качестве груза в Италию прибыли мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса.

Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 350 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 15 321 человек.

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