Десятый Ил-76 Минобороны РФ вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом

Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию для оказания помощи по борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту», ― цитирует сообщение ТАСС.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается переброска военных специалистов РФ, спецоборудования и техники на авиабазу ВВС Италии, чтобы помочь стране бороться с распространением коронавируса.

Ранее в этот день сообщалось, что девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили специалистов и медицинское оборудование в Италию. В качестве груза в Италию прибыли мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, на девяти бортах прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса.

Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 350 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 15 321 человек.