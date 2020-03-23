Песков оценил возможность помощи Франции в борьбе с коронавирусом

В настоящее время таких же обращений, как от Италии с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом, от Франции не поступало. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не известно о каких-либо обращениях от наших французских друзей. В любом случае международное взаимодействие по борьбе с коронавирусом — это очень важное измерение. Такую пандемию ни одна страна не может победить и справиться с ней в одиночку. Необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи. Мы все в одной лодке», ― сказал он журналистам.

Песков добавил, что многие страны высказывают готовность активно участвовать в программах помощи, взаимодействии экспертов. Кроме того, он подтвердил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России другие страны также вышлют помощь.

Ранее в этот день сообщалось, что девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили специалистов и медицинское оборудование в Италию. В качестве груза в Италию прибыли мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, на девяти бортах прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса.

Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 343 тыс. человек, вылечились более 99 тыс. пациентов, умерли 14 775 человек.