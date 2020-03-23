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Девять самолетов ВКС России доставили в Италию медицинскую помощь

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Фото: Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko/Handout via REUTERS
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Все девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили специалистов и медицинское оборудование в Италию. Об этом в понедельник, 23 марта, «Известиям» сообщили в Минобороны РФ.

В качестве груза в Италию прибыли мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, на девяти бортах прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса.

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Сейчас идет согласование с итальянской стороной о том, в каких районах будут работать специалисты из России и какие именно мероприятия они собираются проводить.

22 марта стало известно, что Минобороны предоставит Италии самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Как пишет «Газета.ру», авиационная группировка состоит из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Общее число случаев заражения в Италии, по данным Worldometer на 23 марта, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, закрыты кинотеатры, музеи, развлекательные центры, не работают учебные заведения.

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