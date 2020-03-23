Мишустин поручил ведомствам не допускать увольнений из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указания Министерству труда и Министерству юстиции представить предложения с целью не допустить необоснованных увольнений работников из-за борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба правительства.

«Минтруду России и ФНС России в целях обеспечения социальной стабильности усилить контроль за поступающими обращениями граждан по возникающим конфликтным ситуациям на рынке труда, в том числе прямо или косвенно связанным с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в поручении.

Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор и ФТС получили распоряжение до 25 марта выступить с предложениями о необходимости ограничения экспорта определенных товаров.

Также правительство поручило Росздравнадзору с 24 марта докладывать о готовности больниц на местах, а до 27 марта дополнить доклад информацией по количеству инфекционных боксов и специалистов и состоянию оборудования. Данные должны обновляться каждые три дня.

За прошедшие три дня кабмин направил на поддержку фармацевтической промышленности более 23 млрд рублей.

22 марта на совещании с главами экономических ведомств Мишустин пообещал, что правительство уделит особое внимание положению на отечественном рынке труда в нынешней сложной обстановке. Кабмин будет еженедельно проводить мониторинг рынка труда в регионах и ситуации с зарплатами на предприятиях.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в России достигло 438, 17 пациентов выздоровели.