Правительство РФ уделит особое внимание положению на рынке труда

Правительство уделит особое внимание положению на отечественном рынке труда в нынешней сложной обстановке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с главами экономических ведомств. Кабмин будет еженедельно проводить мониторинг рынка труда в регионах и ситуации с зарплатами на предприятиях.