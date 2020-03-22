Беглов призвал туристов пока не приезжать на отдых в Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал туристов из других регионов пока не приезжать в город на отдых. На данный момент в нем закрыты театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек.