В Москве показали, как проходит дезинфекция поездов МЦД
Транспортные службы Москвы показали, как проходит дезинфекция поездов Московских центральных диаметров. Каждый состав обеззараживают десятки сотрудников. Обработка проходит средствами, одобренными Роспотребнадзором. Сотрудники депо работают и днем, и ночью. В непростые времена привлекают больше работников, даже начальники выходят на помощь. В Вооруженных силах РФ особый контроль. При въезде на территорию военных частей весь транспорт дезинфицируют. Все военнослужащие и учащиеся проходят медицинский контроль. В Люберцах пошли дальше, там дезинфицируют подъезды в жилых домах. Подъезды обеззараживают каждый день.
Транспортные службы Москвы показали, как проходит дезинфекция поездов Московских центральных диаметров. Каждый состав обеззараживают десятки сотрудников. Обработка проходит средствами, одобренными Роспотребнадзором. Сотрудники депо работают и днем, и ночью. В непростые времена привлекают больше работников, даже начальники выходят на помощь. В Вооруженных силах РФ особый контроль. При въезде на территорию военных частей весь транспорт дезинфицируют. Все военнослужащие и учащиеся проходят медицинский контроль. В Люберцах пошли дальше, там дезинфицируют подъезды в жилых домах. Подъезды обеззараживают каждый день.