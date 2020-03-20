С 20 марта вступили в силу временные правила оформления больничных. Они коснутся всех, кто прибыл в РФ из стран со случаями заражения коронавирусом. Получить лист нетрудоспособности можно через портал госуслуг. К заявлению нужно приложить сканы загранпаспорта со штампами о пересечении границы. Членам семьи нужен документ, подтверждающий совместное проживание.