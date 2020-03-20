В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса

Испытания прототипов вакцины против коронавируса начались в РФ. Образцы создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на шести различных технологических платформах. Ученые исследуют иммуногенность на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов. Предстоит выработать наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование иммунного ответа. Среди задач — определить состав, дозу и способ введения препарата. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно уже в IV квартале этого года.