Мишустин поручил отслеживать возможность дефицита топлива в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством в субботу, 21 марта, заявил, что в стране не должно возникать дефицита топлива. В связи с этим он поручил отслеживать ситуацию с обеспечением нефтепродуктами граждан и предприятий.

Глава кабмина подчеркнул, что компенсировать снижение поступлений в федеральный бюджет из-за падения мировых цен на нефть должен демпфирующий механизм. Он начал действовать в стране в прошлом году и уже принес нефтеперерабатывающим заводам около 500 млрд рублей бюджетных компенсаций.

Правительство также усилит мониторинг крупнейших системообразующих предприятий страны в условиях нестабильности на валютном рынке, отметил премьер.

«В течение двух недель профильные министерства и ведомства совместно с ведущими банками должны организовать стресс-тестирование предприятий, которые попадают в зону риска, ― цитирует ТАСС премьера. ― По результатам при необходимости мы будем также готовить меры поддержки».

Ранее в субботу Мишустин заявил, что нефтяная отрасль в России устойчива к волатильности на мировом рынке. Премьер отметил, что негативный эффект влияния коронавируса на экономику стал основным триггером падения котировок нефти.

Накануне 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что к концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель. По его словам, необходимо продолжать контакты с ОПЕК при условии получения взаимной выгоды от сотрудничества в условиях рынка.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть, а с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась. Так, в среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года. WTI же показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Курс рубля по отношению к доллару и евро также серьезно сдал позиции на фоне нефтяных колебаний.