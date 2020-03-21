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Сечин заявил о потере доверия к сланцевой добыче нефти со стороны инвесторов

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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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Инвесторы не будут доверять росту сланцевой добычи нефти из-за вливания $1,5 трлн со стороны администрации США. Об этом 20 марта заявил глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин.

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«Администрация США готова, то есть уже была информация о том, что они допэмиссию ФРС проводят и 1,5 трлн будет вливаний долларов в экономику. Приведет это к сокращению добычи или нет — это вопрос. Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи — думаю, нет. Возможно, значит, возможен поиск других, более эффективных каких-то инвестиционных проектов», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Сечин отметил, что в результате санкций некоторые американские компании потеряли ресурсную базу, сопоставимую по размерам с их собственной, из-за чего они упустили возможность «быть в два раза больше». Аналогичные трудности испытывают производители бурового оборудования, поставщики газотурбинных установок.

«Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. Ну, скажем, до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До $35 млрд кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до $4 млрд ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот результаты этих санкций», — подчеркнул Сечин.

В свою очередь, Россия полностью закрывает свои затраты по добыче рублевой массой, а экспорт создает преимущества в получении валюты, которая потом используется для стабилизации валютного рынка в стране, сказал он.

Кроме того, Сечин заявил, что кризис на рынке нефти обусловлен снижением спроса из-за коронавируса, а также политическими и санкционными факторами.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта. Ранее стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

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