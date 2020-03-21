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Сечин назвал причины обвала рынка нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кризис на рынке нефти обусловлен снижением спроса из-за коронавируса, а также политическими и санкционными факторами, заявил 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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Он указал, что пандемия привела к сокращению нужды в топливе — транспорт стал работать меньше, многие страны отказались от авиасообщения. При этом добыча нефти продолжается, и на этом фоне возникает ее переизбыток.

«С моей точки зрения, коронавирус — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24», напомнив, что в Китае уже идет снижение числа заболевших COVID-19.

Среди политическим аспектов кризиса глава «Роснефти» назвал грядущие выборы президента США и возможную смену лидера Саудовской Аравии.

Кроме того, ударом по рынку стал и фактор санкций. Ведь ограничения наложены на членов ОПЕК — Иран, Венесуэлу. А также на крупного добытчика — Россию.

Все это приводит к нестабильности и нервозности на рынке.

При этом Сечин выразил уверенность, что рынок откорректируется и рассказал, какие цены на нефть можно ожидать к концу 2020 года.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта. Ранее стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти. Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

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