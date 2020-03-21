Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель

К концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу, 20 марта, в эфире телеканала «Россия 24».

«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до 60 долларов при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка», — заявил он.

Сечин также подчеркнул, что контакты с ОПЕК нужно продолжать и обмениваться информацией, однако необходимо получать взаимную выгоду от сотрудничества в условиях рынка.

«Мы не ведем переговоров с Саудовской Аравией. Координатором этой работы является Министерство энергетики. Но мы исходим из того, что рыночная конструкция всегда имеет больше оснований и больше стабильности. Влияние политических циклов дестабилизирует нашу работу. Но то, что контакты должны продолжаться, у меня даже сомнений нет», — подчеркнул глава «Роснефти».

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть, а с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса. Резкое падение цен на нефть, обусловленное вспышкой коронавируса, спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.

По данным торгов 20 марта на 21:29 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.