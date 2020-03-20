Сечин назвал влияние политических факторов на рынок нефти преобладающим

Рынок нефти на данный момент находится под влиянием политических, а не экономических факторов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил в программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 2» глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он также добавил, что нестабильная ситуация на нефтяном рынке обусловлена неравномерной политикой в отношении ее добычи.

По мнению главы «Роснефти», Россия не снижает рыночные цены на нефть искусственно и, возможно, за счет этого ее эффективность может быть выше.

При этом он признал, что соглашение ОПЕК+ без сомнения «вносило свою лепту в балансировку рынка».

С начала марта нефтяные цены упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не договорились ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Эр-Рияд пообещал увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась, а также снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.