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Сечин назвал влияние политических факторов на рынок нефти преобладающим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рынок нефти на данный момент находится под влиянием политических, а не экономических факторов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил в программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 2» глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он также добавил, что нестабильная ситуация на нефтяном рынке обусловлена неравномерной политикой в отношении ее добычи.

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По мнению главы «Роснефти», Россия не снижает рыночные цены на нефть искусственно и, возможно, за счет этого ее эффективность может быть выше.

При этом он признал, что соглашение ОПЕК+ без сомнения «вносило свою лепту в балансировку рынка».

С начала марта нефтяные цены упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не договорились ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Эр-Рияд пообещал увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась, а также снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.

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