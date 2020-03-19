Мировые цены на нефть выросли на 10–20%

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 10–20%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE в четверг, 19 марта.

По состоянию на 18:48 мск цена апрельских фьючерсов на нефть WTI росла на 21,7% — до $24,79 за баррель, сообщает RT.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднималась на 9,45% — до $27,23 за баррель.

Ранее в четверг в Saudi Aramco заявили, что в апреле-мае снизят загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт нефти на внешние рынки.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

Если бы страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти, баррель нефти сейчас мог бы стоить на $20–25 дороже, сообщает телеканал «360». Такое мнение выразил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.