Песков оценил слова Федуна о «катастрофе» с ценами на нефть

Безусловно, на рынке нефти сложилась весьма неприятная ценовая конъюнктура, но нельзя согласиться с заявлениями вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна о том, что это катастрофа для России. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«С этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. В течение нескольких лет у нас есть солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств, планы развития», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что «бывали времена, когда цена была еще ниже». Он добавил, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать на перспективу через год, два или три, а если возьмется, вряд ли эти прогнозы будут точными.

На вопрос журналиста, ведется ли «война на истощение» с Саудовской Аравией, Песков ответил, что Россия «ни с кем никаких войн не ведет». «Мы исходим из заявлений королевской семьи, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн», — заключил он.

По словам Пескова, каждая страна выстраивает политику из бюджетных параметров. В России бюджет подсчитан исходя из $42 за баррель нефти. «Но подушка есть, она включится, когда будет нужно. И до того, как триггер коронавируса спровоцировал идеальный шторм, была тенденция к понижению», — пояснил он.

Накануне Федун заявил, что баррель нефти сейчас мог бы стоить на $20–25 дороже, если бы Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по сокращению нефтедобычи. Вице-президент «Лукойла» добавил, что эти «катастрофические» цены спровоцировал «тот нефтяной шок», который произошел от развала сделки ОПЕК+.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта провалились переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. Стороны не договорились сократить нефтедобычу из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Сделка перестанет действовать с 1 апреля 2020 года. Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. После этого стоимость нефти резко начала падать, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.