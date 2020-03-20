Прямой эфир
Сюжет:

Песков оценил слова Федуна о «катастрофе» с ценами на нефть

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безусловно, на рынке нефти сложилась весьма неприятная ценовая конъюнктура, но нельзя согласиться с заявлениями вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна о том, что это катастрофа для России. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

«С этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе. В течение нескольких лет у нас есть солидный запас прочности, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств, планы развития», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что «бывали времена, когда цена была еще ниже». Он добавил, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать на перспективу через год, два или три, а если возьмется, вряд ли эти прогнозы будут точными.

На вопрос журналиста, ведется ли «война на истощение» с Саудовской Аравией, Песков ответил, что Россия «ни с кем никаких войн не ведет». «Мы исходим из заявлений королевской семьи, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовых войн», — заключил он.

По словам Пескова, каждая страна выстраивает политику из бюджетных параметров. В России бюджет подсчитан исходя из $42 за баррель нефти. «Но подушка есть, она включится, когда будет нужно. И до того, как триггер коронавируса спровоцировал идеальный шторм, была тенденция к понижению», — пояснил он.

Накануне Федун заявил, что баррель нефти сейчас мог бы стоить на $20–25 дороже, если бы Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по сокращению нефтедобычи. Вице-президент «Лукойла» добавил, что эти «катастрофические» цены спровоцировал «тот нефтяной шок», который произошел от развала сделки ОПЕК+.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта провалились переговоры России и стран – участниц ОПЕК+. Стороны не договорились сократить нефтедобычу из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Сделка перестанет действовать с 1 апреля 2020 года. Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. После этого стоимость нефти резко начала падать, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэнерго США допустило соглашение по нефти между РФ и Саудовской Аравией
В «Лукойле» назвали цену нефти в случае продления сделки ОПЕК+

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020