В «Лукойле» назвали цену нефти в случае продления сделки ОПЕК+

Баррель нефти сейчас мог бы стоить на $20–25 дороже, если бы страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти. Такое мнение выразил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК в четверг, 19 марта.

По его словам, по экономике ударил коронавирус. Однако «тот нефтяной шок», который произошел от развала сделки ОПЕК+ «дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус».

Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, баррель нефти сейчас стоил бы около $50, отметил Федун.

Накануне, 18 марта, цены на нефть обвалились к многолетним минимумам: нефть WTI упала ниже $21 за баррель впервые с 2002 года. Brent на бирже ICE подешевела до $24,64 за баррель, достигнув минимум с мая 2003 года.

Однако к утру следующего дня цены на черное золото начали расти: нефть Brent начала дорожать более чем на 5%, до $27,11 за баррель. Цена майских фьючерсов на этот вид топлива марки WTI поднимается на 12,48% — до $23,43 за баррель.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров России и стран – участниц ОПЕК+. Цены на нефть резко начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.