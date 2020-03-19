Минэнерго США допустило соглашение по нефти между РФ и Саудовской Аравией

Москва и Эр-Рияд могут достичь договоренностей по нефти, что, в свою очередь, приведет к повышению цен на нее. Об этом в четверг, 19 марта, на брифинге заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Мы ожидаем немного более высокую цену (на углеводороды в будущем ― Ред,). Мы запасаемся нефтью на случай различных обстоятельств. Например, достижение договоренности (по ситуации вокруг углеводородов ― Ред.) между Россией и Саудовской Аравией, которые могут объединить свои усилия. Не исключено, что это стабилизирует нефтяные рынки и, возможно, подтолкнет цены на нефть к росту», ― цитирует его ТАСС.

Также Бруйетт подчеркнул, что Соединенные Штаты принимают во внимание эти обстоятельства и не планируют покупать нефть по высокой цене, однако он добавил, что практически невозможно предугадать, когда это повышение произойдет.

Ранее сообщалось, что американские власти решили закупить 77 млн баррелей нефти для стратегического резерва страны.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.