Прямой эфир
Сюжет:

Минэнерго США допустило соглашение по нефти между РФ и Саудовской Аравией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва и Эр-Рияд могут достичь договоренностей по нефти, что, в свою очередь, приведет к повышению цен на нее. Об этом в четверг, 19 марта, на брифинге заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Мы ожидаем немного более высокую цену (на углеводороды в будущем ― Ред,). Мы запасаемся нефтью на случай различных обстоятельств. Например, достижение договоренности (по ситуации вокруг углеводородов ― Ред.) между Россией и Саудовской Аравией, которые могут объединить свои усилия. Не исключено, что это стабилизирует нефтяные рынки и, возможно, подтолкнет цены на нефть к росту», ― цитирует его ТАСС.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

Также Бруйетт подчеркнул, что Соединенные Штаты принимают во внимание эти обстоятельства и не планируют покупать нефть по высокой цене, однако он добавил, что практически невозможно предугадать, когда это повышение произойдет.

Ранее сообщалось, что американские власти решили закупить 77 млн баррелей нефти для стратегического резерва страны.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал участие США в ситуации на нефтяном рынке в «нужное время»
В Saudi Aramco заявили о снижении загрузки НПЗ для увеличения экспорта нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020