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Баррель нефти Brent подешевел до $26

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Фото: REUTERS/Angus Mordant/
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Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до $26,94 в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на пятницу, 20 марта.

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Как уточняет ТАСС, на 21:29 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent показала снижение на 5,34%. Апрельские фьючерсы нефти WTI провалились на 10,7% до отметки $23,14 за баррель.

Ранее в пятницу цена североморской нефтяной смеси Brent выросла до $29 за баррель, а стоимость нефти WTI повысилась до $27. Позже стоимость барреля Brent опять показала снижение до $28,93.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.

Провал переговоров стран — участниц ОПЕК+ дестабилизировал ситуацию на мировых и российских рынках 6 марта. Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.

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