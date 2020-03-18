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Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

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Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка. Об этом глава иракского ведомства написал в письме, которое он направил в ОПЕК 17 марта.

В тексте документа говорится, что Тамир аль Гадбан попросил Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо провести внеочередные консультации для Организации стран — экспортеров нефти, чтобы найти выход для рынка из состояния неопределенности и вернуться к изначальным договоренностям, так как положение весьма ухудщается, а созданная декларация о сотрудничестве доказала, что совместные действия способны сохранять на рынке стабильность, передает ТАСС.

Ранее в этот же день американские аналитики рассказали о том, что российские нефтяные компании готовы к низким ценам на сырье на фоне резкого удешевления нефти после срыва сделки ОПЕК+.

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и странами-союзниками во главе с Россией, которая перекачивает более 40% мировой нефти, истекает в конце марта. Ранее 6 марта стало известно о том, что страны не смогли согласовать сделку по сокращению нефтедобычи, в результате чего соглашение распалось, а цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

17 марта цена нефти марки Brent снизилась до $28,85 за баррель впервые с января 2016 года.

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